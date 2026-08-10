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Luego del terremoto de 7.4 que sacudió el oeste de Colombia, varios famosos decidieron hacer uso de sus redes sociales para expresar su solidaridad y pedir ayuda y oraciones para los suyos.
Una de las primeras en reaccionar fue Shakira, quien a través de un mensaje en Instagram aseguró que su corazón está con las familias que viven momentos de angustia tras el terremoto.
"Toda mi fuerza y amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes para poder ayudar tan pronoto como sea posible", escribió.
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Minutos más tarde, Maluma también se unió a las muestras de apoyo y, a través de una historia, exhortó a sus paisanos a unirse ante la emergencia.
"Un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas. Aquí estamos puestos para ayudar. Vamos Colombia, necesitamos fuerza y unión".
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Por su parte, J Balvin envió unas palabras de fuerza a los afectados y aseguró que buscará sumarse a las acciones de ayuda humanitaria.
“Vamos a movernos para ayudar la situación”, escribió en sus redes sociales horas después del sismo.
Uno de los mensajes más personales fue el de Camilo. El cantante contó que habló por teléfono con amigos que vivieron el terremoto y puso sus redes a disposición de quienes las necesiten para difundir información al respecto.
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"Qué susto y que dolor. Estamos pendientes de cuáles son las mejores maneras de ayudar para sumarnos. Estoy pendiente de mi DM para cualquier llamado a la acción. Los amo".
Sebastián Yatra fue otro de los que se unió a las muestras de apoyo y afirmó que su mente y corazón se encuentran con su país natal.
"Estamos más unido que nunca en estos momentos”.
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Hasta el momento, la prensa local reporta, al menos, 111 muertos y más de 80 desaparecidos; además de graves daños en edificios y viviendas.
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