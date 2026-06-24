Todavía no entraba, aún realizaba sus ejercicios de calentamiento y el Estadio Ciudad de México ya ovacionaba a Guillermo Ochoa.

Lo que genera el portero de la Selección Mexicana, difícilmente lo haga otro de los 25 elementos de esta plantilla.

Memo, quien se encuentra en su sexta Copa del Mundo, recibió la oportunidad esperada. El Vasco negó un día antes que fuera homenaje, que quien jugara sería por merecimiento propio.

Lee también Así fue el regreso de Neymar con Brasil en el Mundial 2026

¡OCHOA A LA CANCHA! 👏¡EL HISTÓRICO MEXICANO PISA EL CIUDAD DE MÉXICO! 🥹🇲🇽



¡Un Mundial más a la lista y este será el último! Don Francisco Guillermo Ochoa Magaña



Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial 🏆#ConViXVeoDoble #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/vqP2Hw28cY — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 25, 2026

Después del segundo gol tricolor, el de Julián Quiñones, Vasco Aguirre habló con él, le dio indicaciones y de a poco la afición en el Estadio Azteca se percató que el ingreso de Memo se daría.

Y el momento se dio al minuto 77. Raúl Rangel dejó su lugar a Guillermo Ochoa quien entró en medio de una ovación digna de una leyenda. Su primer balón lo tocó al 79' y el Coloso de Santa Úrsula lo gritó como un gol

[Publicidad]

"Oe, oe, oe, Memo, Memo", la gente no dejaba de ovacionar al meta quien vive su sexta Copa del Mundo y la cuarta con minutos sumados. Al ingresar, Edson Álvarez le dejó la cinta de capitán al surgido de las Águilas del América.

Lee también El grito homofóbico aparece en el México vs República Checa

Después de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en los que no tuvo participación, Memo fue titular en los Mundiales Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, en 2026, aumentará sus números.

[Publicidad]

Sólo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han estado en las mismas Copas del Mundo que el histórico arquero de la Selección Mexicana.

La afición y el equipo respaldaron la decisión de Javier Aguirre y Guillermo Ochoa sólo alzó las manos y agradeció al público que se le entregó de forma impresionante.