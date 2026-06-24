La posibilidad de hacer historia en una Copa del Mundo no podía celebrarse de otra forma que con una fiesta a la mexicana. La afición tricolor volvió a demostrar que no tiene comparación y por qué son llamados “incondicionales”. Desde cinco horas antes de que empiece el partido, las calles aledañas al estadio Ciudad de México estaban colmadas de gente ilusionada con la Selección Mexicana.

A diferencia de la paranoia y la tensión provocada por las manifestaciones en el partido inaugural, los miles de aficionados que asistieron al Coloso de Santa Úrsula esta vez llegaron con el ambiente ideal para vivir la fiesta del Mundial. Incluso afuera de uno de los accesos principales por la Calzada de Tlalpan, se armaron las retas de futbol-tenis.

Unos amigos llegaron disfrazados del Chapulín Colorado y del Profesor Jirafales, aunque no fueron los únicos caracterizados como los icónicos personajes de Chespirito, otros lucieron sus trajes del Chavo del 8 y de la Chilindrina, entre otros. “El salvador del Tri será Raúl Jiménez”, dijo el fanático del cómico superhéroe mexicano. “Las flores se las daría a la Hormiga González”, agregó quien homenajeó al histórico personaje interpretado por Rubén Aguirre.

Lee también Cuauhtémoc Blanco lanza emotivo mensaje a la Selección Mexicana: "El futbol nos une"

#Galería | La afición nunca decepciona con el Tri😍🇲🇽



El famoso "quiere volar" se hizo presente previo al arranque del juego, así como las máscaras y disfraces como el Chapulín Colorado.



📸Diego Simón Sánchez-EL UNIVERSAL pic.twitter.com/zm83JGkKgR — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 25, 2026

La euforia escaló con el pasar de las horas. Si hay dos cosas que son universales y unen al mundo sin distinguir colores, banderas ni raíces, son la música y el futbol. Instantes previos a la ceremonia de los himnos, las tribunas del estadio Ciudad de México vibraron cuando mexicanos y checos bailaron al ritmo de La Chona, y ‘El Sonidito’. Para el momento en el que se entonó el canto nacional, los gritos de la afición alcanzaron los 146 decibeles.

Rostros pintados con los colores de la bandera tricolor, enormes banderas y sombreros tradicionales pusieron el color a las gradas del Coloso y simbolizaron la estrofa del Himno Nacional Mexicano que dice “un soldado en cada hijo te dio”. Cada uno de los miles de aficionados estaba listo para luchar junto a los 11 jugadores titulares que eligió Javier Aguirre para el tercer y último partido de la fase de grupos.