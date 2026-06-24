Cuauhtémoc Blanco se mantiene como una de las figuras más emblemáticas en la historia del futbol mexicano, un jugador que dejó huella cada vez que defendió la camiseta del Tricolor gracias a su talento y carácter dentro del terreno de juego.

Con el respaldo de haber anotado en tres Copas del Mundo —Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010—, el exdelantero y actual político volvió a aparecer en la conversación pública en la antesala del partido de la Selección Mexicana frente a Chequia.

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A través de sus redes sociales, el histórico número 10 evocó su etapa como futbolista, recordando que desde niño soñaba con representar a México, un anhelo que con el paso de los años logró materializar y convertir en una de las trayectorias más destacadas del futbol nacional.

"Hoy que juega nuestra #SelecciónMexicana, me da mucho gusto recordar mi paso por el #fútbol, desde aquellos primeros partidos cuando solo era un niño con un sueño, hasta tener el honor de vestir la camiseta de México y representar a nuestro país", escribió.

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Blanco, quien en distintas ocasiones ha sido crítico del proceso actual, hizo un llamado a los jugadores para que aprovechen al máximo la oportunidad de contar con el respaldo de la afición. Asimismo, extendió la invitación a los seguidores del Tricolor para que disfruten del Mundial y porten con orgullo los colores de la Selección Mexicana.

"El futbol nos une, nos emociona y nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos. Por eso, hoy los invito a ponerse la camiseta, apoyar a nuestra selección y demostrar, como siempre, que la afición mexicana es la mejor", finalizó.