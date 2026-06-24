Ronaldinho es sinónimo de leyenda del futbol mundial y de Brasil, por lo que su presencia en el partido de la Canarinha frente a Escocia fue uno de los clímax en la previa al duelo en el que también regaló un gran momento junto a Neymar Jr.

Cuando los seleccionados brasileños salieron a calentar al césped del estadio de Miami, 'Dinho' estaba esperándolos a unos metros de la cancha con su playera del Scratch du Oro versión basquetbolista.

El legendario jugador ex del Barcelona era saludado por cada uno de los convocados por Carlo Ancelotti, quien también se acercó para abrazarlo e intercambiar un par de palabras con él.

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Y aunque intercambió saludos y abrazos con todas las figuras brasileñas, el momento que se viralizó en redes sociales fue cuando Ronaldinho abrazó con mucho cariño a Neymar. El ahora elemento del Santos de Brasil declaró desde niño que su gran ídolo ha sido Dinho, por lo que este momento fue emotivo y más por el momento que atraviesa el '10' de la actual plantilla.

Neymar sigue a la espera de ver minutos en esta Copa del Mundo, ya que no ha logrado saltar al campo porque llegó lesionado a la convocatoria, aunque se espera ya ingrese al terreno para que llegué con ritmo a la fase de eliminación directa que está cerca de comenzar.

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