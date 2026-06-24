La afición mexicana que sigue a la Selección en esta Copa del Mundo volvió a robarse los reflectores, con lo bueno y con lo malo. Desde la previa del partido, cánticos y bailes demostraron por qué el futbol se vive de manera diferente en este país. Sin embargo, el grito prohibido por la FIFA volvió a aparecer.

Sucedió dos veces en el primer tiempo, antes de la primera pausa de hidratación, en el primer despeje del portero de República Checa, Matej Kovar, y unos minutos antes de que acaben los primeros 45 minutos.

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En esta Copa del Mundo, es la segunda vez que este grito se hace presente, ya que en el partido entre Suecia y Túnez, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos en Monterrey, la afición regiomontana también gritó el insulto que prohíbe la FIFA en los estadios del futbol mexicano.

Pasan los años y no importa si es en partidos amistosos o en el máximo escenario como la Copa del Mundo. La afición mexicana -al menos un gran sector- no entiende que hay cosas que no pueden repetirse y el grito homofóbico es una de ellas.

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Lamentablemente, estos gritos ensuciaron lo que venía siendo una actuación deslumbrante por parte de los seguidores del Tri.

A pesar de este incidente, la fiesta en las tribunas se vivió en paz. Checos y mexicanos convivieron en paz, incluso en las tribunas del estadio Ciudad de México bailaron juntos al ritmo de ‘La Chona’ y ‘El Sonidito’. La rivalidad, quedó solamente para lo que sucede dentro del campo de juego.