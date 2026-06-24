Una de las grandes figuras que aún no había aparecido en la Copa del Mundo de 2026 finalmente hizo su debut: Neymar. El astro de la Selección de Brasil sumó sus primeros minutos en el torneo que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de varias semanas marcadas por la incertidumbre a causa de una lesión que puso en duda su continuidad, el atacante del Santos volvió a la actividad en el duelo ante Escocia, cuando el conjunto sudamericano ya tenía el marcador a su favor.

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El exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain ingresó al minuto 75 en sustitución de Matheus Cunha, quien lo recibió con un abrazo en su regreso a las canchas con la ‘Canarinha’. De esta manera, Neymar volvió a vestir la camiseta de su selección tras 981 días de ausencia, en un momento que marcó su esperado reencuentro con el escenario mundialista.

Con su ingreso, Neymar alcanzó participación en su cuarta Copa del Mundo, siendo recibido con una ovación por parte de los aficionados presentes, quienes lo reconocen como uno de los grandes referentes de la ‘Canarinha’ y una pieza clave en sus aspiraciones por conquistar el título.

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