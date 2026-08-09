Inaugurado en 2024, Aztlán Feria de Chapultepec es el lugar perfecto para un fin de semana de aventura. Aquí encontrarás juegos de destreza y rides extremos que te harán gritar de emoción. Además, te decimos cómo obtener un descuento exclusivo para socios de Club EL UNIVERSAL.

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Aztlán es un parque de diversiones ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Fue construido en los antiguos terrenos de la Feria de Chapultepec y busca ser un centro de entretenimiento con un enfoque familiar que fomente la historia y cultura mexicana.

¿Cuánto cuesta asistir a la Aztlán?

La entrada al parque no tiene costo, así que si eres de los que disfrutan ver los juegos desde lejos puedes asistir como acompañante sin gastar en tu entrada. Los juegos mecánicos, juegos de destreza y atracciones se pagan de manera individual. Los precios van desde los $40 hasta los $130 pesos.

Aztlán Parque Urbano se encuentra en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. | Foto: Gobierno de México

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También cuentan con el brazalete Aztlán Plus, con un costo de $650 pesos, que te da acceso ilimitado a todos los juegos mecánicos.

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El pago de las atracciones dentro parque se hace mediante monedero electrónico que puedes adquirir en taquillas del parque, tiendas de souvenirs y puntos de recarga por $10 pesos.

¿Qué atracciones hay en Aztlán?

Este parque temático, que celebra la identidad mexicana, cuenta con 16 juegos mecánicos y una rueda de la fortuna panorámica.

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Rueda Aztlán 360

La enorme rueda de la fortuna Aztlán 360 es una de las atracciones insignia del parque. | Foto: Jorge Alejandro Medellín / EL UNIVERSAL

La Rueda de la Fortuna Aztlán 360 es una atracción de 85 metros de altura que te permitirá disfrutar de una vista privilegiada de la CDMX. El recorrido tiene una duración de 20 minutos y las cabinas cuentan con espacio para seis personas. Además, el calor no será problema, ya que cuentan con aire acondicionado y conexión bluetooth para que ambientes el recorrido a tu gusto. La rueda de la fortuna tiene un costo de $130 pesos por persona.

Serpentikah

Serpentikah, montaña rusa extrema de Parque Aztlán. | Foto: Facebook "Vekoma Rides Manufacturing B.V"

Para los que buscan adrenalina, Serpentikah es la respuesta. Esta montaña rusa extrema, inspirada en Quetzalcóatl, mide 540 metros de largo e incluye tres giros completos que te podrán de cabeza. El recorrido ambientado como si fuera una exploración arqueológica es uno de los más extremos de todo el parque. Su costo es de $110 pesos por persona.

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Carrusel de Chapultepec

Este es un imperdible, el tradicional carrusel con su diseño de dos pisos ofrece caballitos, carruajes y góndolas que se mueven. Si vas de noche, podrás admirar su iluminación que hace de esta atracción algo mágico. Es una experiencia familiar con costo de $65 por persona.

Don Goyo

Esta atracción obtiene su nombre en honor a uno de los volcanes más representativos de México, el Popocatépetl. Cuenta con una torre de 50 metros de altura y una caída libre que alcanza los 90 kilómetros por hora que te hará vibrar de emoción. El costo es de $85 pesos por persona.

¿Cómo obtener descuento en Aztlán Feria de Chapultepec?

Como suscriptor de Club EL UNIVERSAL accedes a un 25% de descuento en el brazalete Aztlán Plus ilimitado para ti y 2 acompañantes más, sólo presenta en taquilla la imagen de la promoción desde tu celular y muestra tu membresía digital de Club EL UNIVERSAL.

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