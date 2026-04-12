La Ciudad de México es una de las urbes más grandes y fascinantes del mundo, reconocida por su historia, cultura y diversas opciones de experiencias.

Para quienes buscan conocerla desde una perspectiva distinta, hay espacios que combinan innovación y entretenimiento en un solo recorrido.

Una experiencia en CDMX desde las alturas

Ubicado en el piso 46 del World Trade Center (WTC) Ciudad de México, Mirador by CETRO ofrece una vista panorámica del núcleo urbano más grande del país.

Mirador by CETRO ofrece una vista panorámica de la CDMX. | Imagen: especial.

Este espacio destaca por su propuesta 360°, donde la tecnología juega un papel central que complementa la experiencia mediante pantallas interactivas, códigos QR y una app que permite explorar distintos puntos de la ciudad de forma dinámica. A esto se suma un sistema de audio e iluminación, junto con un anillo de videowalls que genera una experiencia visual envolvente.

Lee también Escápate a Acapulco con descuentos exclusivos de Club EL UNIVERSAL

Recorrido guiado con identidad mexicana

La experiencia está guiada por Jaax y Kaloop, dos personajes inspirados en los nahuales o espíritus animales guardianes y los alebrijes del arte popular mexicano.

Jaax y Kaloop son los dos guías virtuales del recorrido en Mirador by CETRO inspirados en los nahuales y los alebrijes. | Imagen: especial.

Jaax combina elementos del ajolote, el águila y el jaguar, mientras que Kaloop integra rasgos del lobo calupoh, la ardilla techalote y el colibrí, aportando un enfoque lúdico que conecta con la identidad cultural del país.

¿Cómo obtener descuentos en Mirador by CETRO?

Para quienes planean asistir, existen opciones que permiten optimizar la experiencia. Al presentar la tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL junto con la promoción en el celular, obtén un 30% de descuento en el acceso general a Mirador by CETRO.

Lee también Chili’s: sabor tex-mex garantizado y beneficios exclusivos con Club EL UNIVERSAL

Este mirador es una alternativa perfecta para disfrutar la Ciudad de México desde las alturas, combinando vistas, tecnología y aprendizaje en un solo lugar.

¿Cómo acceder a descuentos con Club EL UNIVERSAL?

Si buscas disfrutar experiencias únicas, sin gastar de más, y aprovechar beneficios exclusivos, únete a Club EL UNIVERSAL y comienza a acceder a descuentos en cientos de establecimientos y experiencias.

¡Da clic aquí para suscribirte!

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

Accede a eventos exclusivos .

. Disfruta contenido especial en la Sala Plus.

Aprovecha descuentos en cientos de comercios con Club EL UNIVERSAL.