El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, está por comenzar y marcará un momento histórico para el futbol. El torneo arrancará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, y finalizará el domingo 19 de julio con la gran final en el MetLife de New Jersey, Estados Unidos.

Por eso, EL UNIVERSAL invita a todas y todos los aficionados a sumarse a la trivia “Somos México”, una dinámica diseñada para poner a prueba el conocimiento sobre la Selección Mexicana y premiar la pasión futbolera con recompensas oficiales.

¡Da clic aquí para participar en la trivia “Somos México” de EL UNIVERSAL!

¿Cómo funciona la dinámica de la trivia “Somos México”?

La trivia se desarrollará durante cinco semanas, del 13 de abril al 17 de mayo de 2026. Cada semana se publicarán cinco preguntas sobre la Selección Mexicana, que deberás responder de manera correcta y en el menor tiempo posible para ser uno de los ganadores semanales. Recuerda que solo podrás participar una vez por semana.

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Los ganadores semanales serán quienes logren el mayor número de respuestas correctas en el menor tiempo posible. Además, al finalizar la promoción, se premiará a los participantes con el mejor desempeño acumulado a lo largo de las cinco semanas, considerando tanto precisión como rapidez.

Como parte de la dinámica, también será necesario seguir las cuentas de Instagram de la Federación Mexicana de Fútbol y de EL UNIVERSAL. Quienes además sean suscriptores de este diario y resulten ganadores recibirán un regalo especial.

Se el ganador de uno de los 35 premios

En total, habrá 35 premios disponibles que incluyen playeras de la Selección Mexicana autografiadas, así como mini balones oficiales. También se regalarán pases dobles para asistir al calentamiento previo y al partido de la Selección Mexicana el 22 de mayo en Puebla y el 2 de junio en Toluca, así como una pantalla plana de 65 pulgadas.

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Durante cada semana se entregarán dos playeras y cuatro mini balones a los mejores participantes, mientras que en la quinta semana se otorgarán cinco premios adicionales a quienes hayan acumulado más puntos durante toda la competencia.

Participa y demuestra tu pasión

La convocatoria está abierta para mayores de 18 años que residan en México, con cobertura en todo el territorio nacional. Para participar, solo debes ingresar a trivias.eluniversal.com.mx, registrarte y comenzar a responder.

Vive la emoción del Mundial 2026 y participa para ganar un o de los 35 premios con la trivia “Somos México” de EL UNIVERSAL.

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