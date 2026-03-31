Así quedó el Grupo de México para el Mundial 2026; Chequia se suma

Luego de la victoria de República Checa sobre Dinamarca en penaltis (3-1), tras un empate a dos goles, quedó definido el grupo de la Selección Mexicana para la próxima Copa del Mundo 2026.

Después del sorteo del Mundial 2026 el pasado diciembre, el grupo de México quedó incompleto, a falta de la resolución de uno de los repechajes europeos; este día, ya se confirmó al último invitado.

La Selección de República Checa se suma al Grupo A donde ya esperaban los combinados de Corea del Sur, Sudáfrica y la anfitriona Selección Mexicana.

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Con ello, así quedó el calendario del Tricolor para la Copa del Mundo 2026:

México vs Sudáfrica/ 11 de junio/ Estadio Ciudad de México

México vs Corea del Sur/ 18 de junio/ Estadio Guadalajara

México vs Chequia / 24 de junio/ Estadio Ciudad de México

¿Qué partidos le restan a México previo al Mundial 2026?

El inicio de la Copa del Mundo 2026 está muy próximo y la Selección Mexicana quiere llegar de la mejor manera a la inauguración del próximo 11 de junio contra Sudáfrica.

Para ello, el Tricolor disputará tres partidos más después del choque de esta noche contra Bélgica: Dos en territorio mexicano y uno más en Estados Unidos.

Los partidos que le restan a México son los siguientes: