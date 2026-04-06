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Si eres amante de la comida tex-mex, es una parada obligada. Este restaurante, fundado en 1975 en Dallas, Texas, nació con la idea de ofrecer los sabores auténticos del suroeste de Estados Unidos en un ambiente casual y familiar. Con el paso de los años, la marca se ha expandido a 29 países, alcanzando más de 1,600 sucursales alrededor del mundo.

En , Chili’s ha construido una sólida presencia con más de 70 restaurantes y tres décadas de éxito, consolidándose como uno de los favoritos para disfrutar de platillos abundantes, sabores intensos y .

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Su menú es un homenaje a la cocina tex-mex. Entre las entradas más representativas destacan los totopos, jalapeños rellenos, dip de espinaca con alcachofa, nachos con chiliqueso y sus famosas alitas o boneless Over Buffalo.

A estas entradas se suman opciones fuertes como fajitas de carne, pollo o camarón, costillitas con salsa barbecue, hamburguesas, ensaladas y postres que completan la experiencia.

Además de una propuesta gastronómica que no decepciona, Chili’s ofrece descuentos especiales para suscriptores de .

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