Más Información

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

EU declara culpable a empresario mexicano por sobornos a Pemex; pagó más de 150 mil dólares por contratos

EU declara culpable a empresario mexicano por sobornos a Pemex; pagó más de 150 mil dólares por contratos

Marea guinda inunda las calles por Sheinbaum; “siempre que nos llame, vamos a venir"

Marea guinda inunda las calles por Sheinbaum; “siempre que nos llame, vamos a venir"

Director del IMPI garantiza entrega de marcas a Grecia Quiroz; dice que viuda de Manzo tiene derecho a usar su nombre

Director del IMPI garantiza entrega de marcas a Grecia Quiroz; dice que viuda de Manzo tiene derecho a usar su nombre

FOTOS: Atacan con coche bomba instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán

FOTOS: Atacan con coche bomba instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán

Se registra explosión dentro de vivienda en Lindavista, en la GAM; no se reportan lesionados

Se registra explosión dentro de vivienda en Lindavista, en la GAM; no se reportan lesionados

Llega el fin de semana, todos buscamos un momento con amigos o familia y un lugar donde podamos relajarnos mientras deleitamos nuestro paladar. Por eso aquí te ofrecemos 6 opciones de postres para disfrutar y ahorrar con Club .

Wagä: helados con 20% de descuento

Obtén un 20% de descuento en helados Wagä con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Helados Wagä.
Obtén un 20% de descuento en helados Wagä con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Helados Wagä.

es un lugar especializado en helados suaves y cremosos, conocido por combinar sabores clásicos con opciones en tendencia.

Presenta tu membresía digital y disfruta un 20% de descuento en una amplia variedad de sabores:

  • Galleta Lotus
  • Chocolate Dubái
  • Taro
  • Limón con Panditas
  • Y más…

Sucursales Wagä: Satélite, Antara, Polanco, Interlomas y zona de dulces en algunas tiendas Liverpool.

Lee también

Delichurros: churros y helado con hasta 50% de descuento

Obtén hasta un 50% de descuento en Delichurros con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Delichurros.
Obtén hasta un 50% de descuento en Delichurros con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Delichurros.

es una cadena de churros tradicionales, donde también podrás encontrar crepas, waffles y bebidas para todo tipo de antojo.

Con , aprovecha 20% en compras mayores a $150 pesos y hasta 50% de descuento los miércoles, en compras mayores a $200 pesos.

  • Sucursales Delichurros: Edomex, Yucatán, Durango, Morelos, CDMX, Chihuahua y Tamaulipas.

Yogen Früz: 20% de descuento en helado y paletas

Obtén un 20% de descuento en Yogen Früz con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Yogen Früz.
Obtén un 20% de descuento en Yogen Früz con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Yogen Früz.

En encontrarás paletas y helado de yogur, que puedes decorar y complementar con toppings de tu elección, ya sea fruta, cereales o dulces. También ofrecen Fruz Tea, una bebida ligera a base de té natural.

Elige entre el U Serve o Top It y agrega hasta 3 toppings para aprovechar un 20% de descuento.

Algunos de los sabores que encontrarás son: cheesecake, matcha, piña colada, ferrero, mazapán, frutos rojos, mango, kiwi, entre muchos otros.

  • Sucursales Yogen Früz: CDMX y Zona Metropolitana, Querétaro, Puebla, Veracruz, Baja California, Cd. Juárez, Jalisco, San Luis Potosí y Mérida.

Lee también

Monk’Ice: 20% de descuento

Obtén un 20% de descuento en Monk’Ice con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Monk’Ice.
Obtén un 20% de descuento en Monk’Ice con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Monk’Ice.

En , los helados se preparan al momento sobre planchas frías, lo que permite crear mezclas únicas con ingredientes al gusto.

Ofrecen frutas, chocolates, galletas o dulces para personalizar, además de café de especialidad, crepas y malteadas.

Disfruta de un 20% de descuento en compras mínimas de $200 pesos.

  • Sucursales Monk’Ice: Río Pánuco 221, Cuauhtémoc, CDMX.

Meyvi: 20% de descuento

Obtén un 20% de descuento en helados Meyvi con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Helados Meyvi.
Obtén un 20% de descuento en helados Meyvi con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Helados Meyvi.

El helado artesanal de es elaborado con ingredientes de calidad y sabores que convierten lo tradicional en novedoso.

Ofrecen taro, , cardamomo y sabores especiales de temporada como “buñuelo”.

Con tu membresía obtienes descuento en compras mayores a $150 pesos.

  • Sucursales Meyvi: Polanco, Lindavista, Coapa, Torres Lindavista y Nueva Atzacoalco.

Lee también

Dairy Queen Tampico: 10% de descuento

Obtén un 10% de descuento en Dairy Queen Tampico con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Dairy Queen.
Obtén un 10% de descuento en Dairy Queen Tampico con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Dairy Queen.

Una de las heladerías más populares del mundo, famosa por sus Blizzards y postres helados con combinación de toppings.

Helados en canasta waffle, Blizzard, banana split, conos y sabores como oreo, brownie, avellana o cereza son algunas de las muchas opciones ofrecidas por .

Obtén un 10% de descuento en sucursales de Tampico presentando tu membresía digital.

¡Únete a Club EL UNIVERSAL!

Si aún no eres suscriptor, para acceder a estos descuentos y a múltiples beneficios adicionales en gastronomía, entretenimiento y experiencias.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

y sácale el máximo provecho a tu suscripción.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]