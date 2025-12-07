Llega el fin de semana, todos buscamos un momento con amigos o familia y un lugar donde podamos relajarnos mientras deleitamos nuestro paladar. Por eso aquí te ofrecemos 6 opciones de postres para disfrutar y ahorrar con Club EL UNIVERSAL.

Wagä: helados con 20% de descuento

Obtén un 20% de descuento en helados Wagä con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Helados Wagä.

Wagä es un lugar especializado en helados suaves y cremosos, conocido por combinar sabores clásicos con opciones en tendencia.

Presenta tu membresía digital y disfruta un 20% de descuento en una amplia variedad de sabores:

Galleta Lotus

Chocolate Dubái

Taro

Limón con Panditas

Y más…

Sucursales Wagä: Satélite, Antara, Polanco, Interlomas y zona de dulces en algunas tiendas Liverpool.

Delichurros: churros y helado con hasta 50% de descuento

Obtén hasta un 50% de descuento en Delichurros con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Delichurros.

Delichurros es una cadena de churros tradicionales, donde también podrás encontrar crepas, waffles y bebidas para todo tipo de antojo.

Con Club EL UNIVERSAL, aprovecha 20% en compras mayores a $150 pesos y hasta 50% de descuento los miércoles, en compras mayores a $200 pesos.

Sucursales Delichurros: Edomex, Yucatán, Durango, Morelos, CDMX, Chihuahua y Tamaulipas.

Yogen Früz: 20% de descuento en helado y paletas

Obtén un 20% de descuento en Yogen Früz con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Yogen Früz.

En Yogen Früz encontrarás paletas y helado de yogur, que puedes decorar y complementar con toppings de tu elección, ya sea fruta, cereales o dulces. También ofrecen Fruz Tea, una bebida ligera a base de té natural.

Elige entre el U Serve o Top It y agrega hasta 3 toppings para aprovechar un 20% de descuento.

Algunos de los sabores que encontrarás son: cheesecake, matcha, piña colada, ferrero, mazapán, frutos rojos, mango, kiwi, entre muchos otros.

Sucursales Yogen Früz: CDMX y Zona Metropolitana, Querétaro, Puebla, Veracruz, Baja California, Cd. Juárez, Jalisco, San Luis Potosí y Mérida.

Monk’Ice: 20% de descuento

Obtén un 20% de descuento en Monk’Ice con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Monk’Ice.

En Monk’Ice, los helados se preparan al momento sobre planchas frías, lo que permite crear mezclas únicas con ingredientes al gusto.

Ofrecen frutas, chocolates, galletas o dulces para personalizar, además de café de especialidad, crepas y malteadas.

Disfruta de un 20% de descuento en compras mínimas de $200 pesos.

Sucursales Monk’Ice: Río Pánuco 221, Cuauhtémoc, CDMX.

Meyvi: 20% de descuento

Obtén un 20% de descuento en helados Meyvi con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Helados Meyvi.

El helado artesanal de Meyvi es elaborado con ingredientes de calidad y sabores que convierten lo tradicional en novedoso.

Ofrecen taro, mazapán, cardamomo y sabores especiales de temporada como “buñuelo”.

Con tu membresía obtienes descuento en compras mayores a $150 pesos.

Sucursales Meyvi: Polanco, Lindavista, Coapa, Torres Lindavista y Nueva Atzacoalco.

Dairy Queen Tampico: 10% de descuento

Obtén un 10% de descuento en Dairy Queen Tampico con Club EL UNIVERSAL. | Foto: Dairy Queen.

Una de las heladerías más populares del mundo, famosa por sus Blizzards y postres helados con combinación de toppings.

Helados en canasta waffle, Blizzard, banana split, conos y sabores como oreo, brownie, avellana o cereza son algunas de las muchas opciones ofrecidas por Dairy Queen.

Obtén un 10% de descuento en sucursales de Tampico presentando tu membresía digital.

