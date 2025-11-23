¿Lugares ricos y baratos para disfrutar este fin de semana? Te compartimos estas 3 opciones

Cuando llega el fin de semana lo que todos queremos es descansar y salir a disfrutar de comida nueva, deliciosa y, claro que sí, a excelente precio. Por eso te compartimos estas tres opciones ideales para descubrir nuevos lugares donde comer rico sin gastar de más. Además, con Club EL UNIVERSAL recibirás descuentos exclusivos en el total de tu cuenta.

Clásicos que no fallan: Hot dogs y hamburguesas

Con Club EL UNIVERSAL, obtén un 20% de descuento en Doggis. | Imagen: cortesía.

En Doggis encontrarás esos antojos que nunca fallan: hot dogs y hamburguesas en combos, ideales para una comida rápida y rica. Puedes complementarlos con aros de cebolla crujientes o papas a la francesa.

Lee también Así puedes ahorrar y disfrutar en Tim Hortons gracias a Club EL UNIVERSAL

Para los amantes del pollo crujiente

Con Club EL UNIVERSAL, obtén un 20% de descuento en Barrio Chick' en. | Imagen: cortesía.

Barrio Chick’en es un restaurante que ofrece pollo frito en diferentes versiones: hamburguesas, chicken tenders, boneless y chicken popcorn, acompañados de salsas como BBQ, habanero o ranch. No dejes de probar los aros de cebolla, papas a la francesa o mozzarella sticks.

Burritos y bowls para todos los antojos

Con Club EL UNIVERSAL, obtén un 20% de descuento en Tommy Beans. | Imagen: cortesía.

En Tommy Beans puedes armar tu bowl o burrito a tu manera. Elige tu proteína (queso, pollo, cerdo o arrachera), vegetales (frijoles, elote, pimentón o lechuga) y tu salsa o aderezo favorito. Además, cuentan con opciones veganas.

Ahorra con Club EL UNIVERSAL

En Doggis, Barrio Chick’en y Tommy Beans obtienes un 20% de descuento en tu cuenta total. Sólo muestra tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL al momento de pagar.

Lee también Vive una aventura submarina en el Acuario Inbursa; Club EL UNIVERSAL te invita

Únete a Club EL UNIVERSAL

Si aún no formas parte, suscríbete a Club EL UNIVERSAL y aprovecha estos y muchos otros descuentos en restaurantes, experiencias, entretenimiento y más.

¡Ser suscriptor tiene beneficios que se disfrutan todos los días!

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!