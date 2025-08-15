En estos días de clima fresco, nada se disfruta más que un café calientito acompañado de unas donas recién hechas. Ahora, gracias a Club EL UNIVERSAL, podrás consentirte en Tim Hortons con un 10% de descuento en toda tu compra.

La reconocida cadena canadiense de café y panadería llegó a México para quedarse, ofreciendo una experiencia única con productos frescos, de calidad y con el auténtico sabor que la ha hecho famosa durante décadas. Sólo necesitas presentar tu identificación de socio de Club EL UNIVERSAL para obtener el beneficio.

Este descuento es válido en todas las sucursales Tim Hortons de Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Durango y Tamaulipas.

¿Cuál es el origen de Tim Hortons?

La historia de Tim Hortons se remonta a 1964, cuando Tim Horton, una leyenda del hockey sobre hielo canadiense, decidió abrir su primera cafetería en Hamilton, Ontario, junto a su socio Jim Charade.

Con más de 50 años de experiencia, la marca ha perfeccionado la preparación de café recién hecho, sándwiches elaborados al momento, panadería fresca y productos icónicos como los Timbits, centros de dona que son el complemento ideal para cualquier bebida.

Hoy, Tim Hortons ha cruzado fronteras y se ha convertido en una parada obligada para los amantes del café en México.

¿Cómo aprovechar tu descuento con Club EL UNIVERSAL?

Acceder a este beneficio es muy sencillo:

• Únete a Club EL UNIVERSAL y conviértete en parte de una comunidad con acceso a promociones exclusivas. Haz clic aquí para unirte.

• Presenta tu tarjeta digital de socio en cualquier sucursal participante de Tim Hortons (la encontrarás dentro de tu sesión en la página web de Club EL UNIVERSAL).

• Disfruta tu 10% de descuento en café, té, bebidas frías, donas, sándwiches y más.

Además de ahorrar en Tim Hortons, tu membresía te permitirá obtener descuentos en una amplia red de establecimientos de gastronomía, entretenimiento y experiencias en todo el país.

Con Club EL UNIVERSAL, no solo disfrutas de contenido informativo de calidad, también obtienes beneficios que hacen que tu suscripción se pague sola.