¿Buscas un plan divertido con tu familia sin gastar de más? Aquí te compartimos un plan perfecto e inolvidable. Con Club EL UNIVERSAL, puedes obtener descuentos exclusivos en Chuck E. Cheese, el centro de entretenimiento para todas las edades.

Chuck E. Cheese: diversión garantizada

En Chuck E. Cheese encontrarás actividades para todos: desde los más pequeños hasta los adultos. Más de 70 videojuegos y atracciones te esperan, incluyendo juegos deportivos, de destreza, simuladores, juegos montables y cabinas de fotos.

Después de jugar, puedes recargar energía con un menú delicioso que incluye pizzas, nuggets, boneless, wraps y flatbreads, entre muchas otras opciones.

Y no olvides que los tickets que ganes en los juegos se pueden canjear por premios, juguetes o dulces en su área de recompensas.

Recuerda que los menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto.

Beneficios exclusivos para suscriptores de Club El Universal

¿Hay un cumpleaños cerca? ¡Celébralo en Chuck E. Cheese y aprovecha un 10% de descuento en cualquiera de sus tres paquetes de fiesta con tu suscripción a Club EL UNIVERSAL! Cada paquete incluye comida, juegos y muchas sorpresas. Ellos se encargan de todo, tú solo disfruta.

Además, como parte de Club EL UNIVERSAL, puedes obtener un 20% de descuento en consumo general: menú, postres, juegos y souvenirs.

Aplica todos los días y en todas las sucursales de Ciudad de México y Jalisco.

¿Cómo aprovechar estos descuentos?

Suscríbete a Club EL UNIVERSAL y empieza a disfrutar de este y muchos otros beneficios exclusivos. Haz clic aquí y únete hoy mismo.

Y recuerda que con Club EL UNIVERSAL, tu suscripción se paga sola: ahorra en experiencias increíbles como Chuck E. Cheese y accede a contenido de calidad todos los días.