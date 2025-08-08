Más Información
Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral
México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países
Nuevo episodio de censura en Morelos; acusan al periodista Paco Cedeño de violencia política y piden multa de 60 mil pesos
Gobernador de Oaxaca solicita suspender comercialización de huaraches de Adidas; exige reconocer el origen del diseño
Mil pesos que cobraron con la vida de un niño; esto es lo que se sabe del caso de Fernandito en Los Reyes La Paz
Vecinos de menor asesinado en Los Reyes La Paz realizan memorial; colocan globos, flores y veladoras
¿Buscas un plan divertido con tu familia sin gastar de más? Aquí te compartimos un plan perfecto e inolvidable. Con Club EL UNIVERSAL, puedes obtener descuentos exclusivos en Chuck E. Cheese, el centro de entretenimiento para todas las edades.
Chuck E. Cheese: diversión garantizada
En Chuck E. Cheese encontrarás actividades para todos: desde los más pequeños hasta los adultos. Más de 70 videojuegos y atracciones te esperan, incluyendo juegos deportivos, de destreza, simuladores, juegos montables y cabinas de fotos.
Después de jugar, puedes recargar energía con un menú delicioso que incluye pizzas, nuggets, boneless, wraps y flatbreads, entre muchas otras opciones.
Y no olvides que los tickets que ganes en los juegos se pueden canjear por premios, juguetes o dulces en su área de recompensas.
Recuerda que los menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto.
Lee también Vive una aventura submarina en el Acuario Inbursa; Club EL UNIVERSAL te invita
Beneficios exclusivos para suscriptores de Club El Universal
¿Hay un cumpleaños cerca? ¡Celébralo en Chuck E. Cheese y aprovecha un 10% de descuento en cualquiera de sus tres paquetes de fiesta con tu suscripción a Club EL UNIVERSAL! Cada paquete incluye comida, juegos y muchas sorpresas. Ellos se encargan de todo, tú solo disfruta.
Además, como parte de Club EL UNIVERSAL, puedes obtener un 20% de descuento en consumo general: menú, postres, juegos y souvenirs.
Aplica todos los días y en todas las sucursales de Ciudad de México y Jalisco.
Lee también ¡Donas Krispy Kreme con 20% de descuento! Así puedes aprovechar el precio especial con Club EL UNIVERSAL
¿Cómo aprovechar estos descuentos?
Suscríbete a Club EL UNIVERSAL y empieza a disfrutar de este y muchos otros beneficios exclusivos. Haz clic aquí y únete hoy mismo.
Y recuerda que con Club EL UNIVERSAL, tu suscripción se paga sola: ahorra en experiencias increíbles como Chuck E. Cheese y accede a contenido de calidad todos los días.