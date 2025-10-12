¿Buscas adrenalina y diversión en familia? Conoce Hasbro City, el parque temático para todas las edades

Hasbro City, inaugurado en junio de 2023 en el Centro Comercial Paseo Interlomas, es un parque temático familiar que combina diversión, juegos y adrenalina. Ofrece atracciones para todas las edades, incluyendo actividades con realidad virtual y saltos al vacío, además de la Sala Lounge TLC para que los adultos puedan relajarse mientras los niños disfrutan.

Atracciones extremas en Hasbro City

Foto: Omar Moreno/El Universal

Optimus Prime Tower : Sube a 25 metros de altura para disfrutar de una vista panorámica espectacular y prepárate para una caída libre que te hará gritar de emoción. Una experiencia para los más valientes.

: Sube a 25 metros de altura para disfrutar de una vista panorámica espectacular y prepárate para una que te hará gritar de emoción. Una experiencia para los más valientes. Monopoly The Ride : Esta atracción mecánica recorre todo el parque desde las alturas y te saca por un momento del edificio para darte una vista única de los alrededores. Para ingresar deberás medir, por lo menos, 1.20 metros.

: Esta recorre todo el parque desde las alturas y te saca por un momento del edificio para darte una vista única de los alrededores. Para ingresar deberás medir, por lo menos, 1.20 metros. G.I. Joe Challenge: Pon a prueba tu capacidad física en un circuito de alturas. Cruza cuerdas, túneles aéreos y redes para finalizar con un salto de 9 metros hacia el vacío que pondrá tu adrenalina al límite.

Experiencias interactivas en Hasbro City

Foto: Hasbro City

Si prefieres las aventuras interactivas, la tecnología 4D y la realidad virtual te esperan:

Nerf 4D Adventure: Colócate los lentes especiales y súbete a los asientos con movimiento para participar en una batalla láser única. Lucha contra piratas, zombies y fantasmas en una aventura inmersiva que te hará saltar de la emoción.

Transformers Energy Surge : Únete a Bumblebee en una batalla de realidad virtual. Con un visor de realidad aumentada y un simulador de vuelo , serás testigo de la épica lucha de los Transformers .

: Únete a en una batalla de realidad virtual. Con un visor de realidad aumentada y un , serás testigo de la épica lucha de los . Battle Ship Attack: El clásico juego de mesa en tamaño real. Enfréntate en un duelo para hundir el navío de tu contrincante.

Otras actividades

Foto: Hasbro City

Power Rangers Battle : Súbete a una de estas esferas gigantes que giran 360 grados. Lo mejor es que tú tienes el control del movimiento en este juego mecánico.

: Súbete a una de estas esferas gigantes que giran 360 grados. Lo mejor es que tú tienes el control del movimiento en este juego mecánico. Hasbro Karts: Demuestra tus habilidades al volante en una pista de Go Karts de alta velocidad. ¡Compite contra tus amigos y llega primero a la meta!

Diversión para los más pequeños

Foto: Omar Moreno/El Universal

La zona Play Street es el lugar donde los más pequeños podrán divertirse y explorar. En esta área encontrarán atracciones como:

Potato Head Pirate Adventure : ayuda a l Sr. Cara de Papa a resolver acertijos en un barco pirata para encontrar todas sus piezas.

: ayuda a a resolver acertijos en un barco pirata para encontrar todas sus piezas. Tonka Trucks : conviértete en un explorador y realiza excavaciones con los icónicos camiones Tonka .

: conviértete en un explorador y realiza excavaciones con los icónicos camiones . Play-Doh: Deja volar la imaginación creando figuras con la famosa masa moldeable de Play-Doh.

Arcade y receso

Foto: Hasbro City

Main Street : si te da hambre, el corredor principal ofrece diversas opciones de snacks, como dedos de queso, papas preparadas con toppings, dulces y bebidas refrescantes.

: si te da hambre, el corredor principal ofrece diversas opciones de snacks, como dedos de queso, papas preparadas con toppings, dulces y bebidas refrescantes. Arcade Avenue : juega en las maquinitas, gana tickets y cámbialos por increíbles premios como juegos de mesa, peluches o dulces.

: juega en las maquinitas, gana tickets y cámbialos por increíbles premios como juegos de mesa, peluches o dulces. Sala Lounge TLC : en esta área los adultos podrán descansar y convivir mientras los pequeños se divierten.

: en esta área los adultos podrán descansar y convivir mientras los pequeños se divierten. Tienda de Souvenirs: A la salida, encuentra mercancía 100% original de tus personajes favoritos.

Descuentos con Club EL UNIVERSAL

¡Tenemos una gran noticia para ti!

Al ser parte del Club EL UNIVERSAL, obtienes un 20% de descuento en tu boleto regular de acceso a Hasbro City.

Sólo tienes que presentar tu tarjeta digital del Club EL UNIVERSAL al momento de realizar la compra en taquilla para poder aplicar este beneficio. No te pierdas esta increíble oportunidad de vivir un fin de semana inolvidable en familia.

¿Dónde está Hasbro City?

Hasbro City está ubicado dentro del Centro Comercial Paseo Interlomas, en el segundo piso, cerca de la pista de hielo (Boulevard Interlomas, Huixquilucan, Estado de México).

Si vienes en transporte público, las estaciones de metro que te quedarán más cerca son Cuatro Caminos, Observatorio y Constituyentes. Consulta aquí las instrucciones para llegar en transporte público.

