Este ejercicio puede quemar más calorías que correr... y es más divertido

Mantenerse activo es fundamental para una vida saludable en todas las etapas. El ejercicio no solo previene enfermedades, sino que también mejora el bienestar físico y mental, fortaleciendo el cuerpo. Correr es uno de los ejercicios más completos: mejora la salud cardiovascular, reduce el estrés y ayuda a controlar el peso.

Pero, ¿sabías que existe un ejercicio que permite quemar más calorías en menos tiempo? La forma en que realizas el ejercicio cardiovascular, también llamado aeróbico, influye directamente en la rapidez con que alcanzas tus objetivos.

¿Quema más calorías saltar o correr?

Saltar y correr son ejercicios que queman muchas calorías. Sin embargo, a intensidad moderada o alta, saltar la cuerda puede superar a correr en la cantidad de calorías quemadas.

Según Healthline, en 10 minutos, una persona de aproximadamente 68 kg quema unas 140 calorías saltando a intensidad moderada, mientras que corriendo a la misma intensidad se queman alrededor de 125 calorías.

Foto: Jump-In

Lee también EL UNIVERSAL y Chopo cuidan tu salud y tu bolsillo: obtén 20% de descuento en estudios médicos

¿Quemar calorías de manera divertida?

Si quieres ejercitarte de manera divertida, puedes optar por actividades centradas en saltar, que además de entretenerte, te ayudan a quemar calorías rápidamente.

Aquí te dejamos algunas opciones:

Saltar la cuerda.

Skipping (ejercicio similar a correr, pero con un mayor énfasis en el levantamiento de las rodillas).

Ejercicios pliométricos (movimientos rápidos y explosivos para mejorar la potencia muscular).

Gimnasios de trampolines.

Lee también Club EL UNIVERSAL y Chuck E. Cheese te invitan a pasar un día de diversión para toda la familia

¿Dónde me puedo ejercitar de forma divertida?

En la Ciudad de México, Jump-In es un parque de trampolines que combina diversión y ejercicio. Con más de 1,000 m² de trampolines, cuerdas y muros, ofrece actividades supervisadas en un entorno seguro. Cuenta con varias sucursales en CDMX y Morelos, y al formar parte de Club EL UNIVERSAL, puedes obtener hasta 50% de descuento en accesos para ti y tus acompañantes, además de 20% en eventos especiales.

¿Cuáles son las sucursales de Jump-In?

Este trampoline park cuenta con nueve sucursales:

Satélite

Vallejo

La Cúspide

Miramontes

Coacalco

Ecatepec

Interlomas

Churubusco

Cuernavaca

Lee también Vive una aventura submarina en el Acuario Inbursa; Club EL UNIVERSAL te invita

¿Cuánto cuesta la entrada a Jump-In?

Los costos de ingreso al parque varían dependiendo de la sucursal. Aquí puedes consultar los detalles: https://www.jumpin.com.mx/sucursales/

¿Cómo conseguir descuento en tus accesos a Jump-In?

Con Club EL UNIVERSAL obtén 50% de descuento en entradas para ti y hasta 3 acompañantes, además de 20% en eventos dentro del parque. Comienza a ahorrar también en gastronomía, entretenimiento, salud y mucho más. ¡Suscríbete ahora y deja que tu membresía se pague sola!

Suscribirme a Club EL UNIVERSAL