EL UNIVERSAL abre una nueva columna exclusiva para suscriptores, "El buzón del suscriptor", donde se seleccionarán textos enviados por nuestros lectores más fieles para ser compartidos en nuestro sitio web.

¿Qué es “El buzón del suscriptor”?

Es un espacio creado para que nuestros lectores participen activamente en la conversación y el debate diario. Queremos que tu voz forme parte de la comunidad de EL UNIVERSAL y que tus historias lleguen a más personas.

¿Qué tipo de textos recibimos?

Para esta columna podrás enviar:

• Textos de opinión sobre temas de interés.

• Crónicas de la vida cotidiana.

• Escritos creativos que reflejen tu visión del mundo.

Lo importante es que tus palabras sean claras, respetuosas y aporten valor a la comunidad de lectores.

¿Cómo debes compartir tu escrito?

• Extensión: entre 400 y 500 caracteres.

• Formato: redacta tu texto dentro del cuerpo del correo o adjúntalo en un archivo editable en formato docx.

• Datos de contacto: incluye tu nombre completo y un número telefónico dentro del correo.

Envía tu escrito a: buzondelsuscriptor.eluniversal@gmail.com

Nuestro equipo editorial leerá los textos enviados y elegirá uno para ser publicado cada 15 días en la nueva columna web “El buzón del suscriptor”. Ahora, tu voz podrá ser parte de EL UNIVERSAL.

