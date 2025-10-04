Más Información

Negocios saqueados durante marcha del 2 de octubre continúan cerrados

Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; prevén que evolucione a huracán

Tren de Aragua, el grupo criminal de Venezuela que se dedica al narcotráfico, trata, y extorsión; cae su líder en la CDMX

Armada de México se transforma ante la adversidad, asegura secretario de Marina; anuncian regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Embajada de México en Israel revisa acceso a comida y agua de 6 mexicanos detenidos en Ketziot; evalúan rutas de repatriación

Gobierno de Trump ofrece 2 mil 500 dólares a niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países

Senado alista reforma en materia de protección a la propiedad industrial y combate a la piratería; busca defender el patrimonio intelectual

abre una nueva columna exclusiva para suscriptores, "El buzón del suscriptor", donde se seleccionarán textos enviados por nuestros lectores más fieles para ser compartidos en nuestro sitio web.

¿Qué es “El buzón del suscriptor”?

Es un espacio creado para que nuestros lectores participen activamente en la conversación y el debate diario. Queremos que tu voz forme parte de la comunidad de EL UNIVERSAL y que tus historias lleguen a más personas.

¿Qué tipo de textos recibimos?

Para esta columna podrás enviar:

• Textos de opinión sobre temas de interés.

• Crónicas de la vida cotidiana.

• Escritos creativos que reflejen tu visión del mundo.

Lo importante es que tus palabras sean claras, respetuosas y aporten valor a la comunidad de lectores.

¿Cómo debes compartir tu escrito?

• Extensión: entre 400 y 500 caracteres.

• Formato: redacta tu texto dentro del cuerpo del correo o adjúntalo en un archivo editable en formato docx.

• Datos de contacto: incluye tu nombre completo y un número telefónico dentro del correo.

Envía tu escrito a:

Nuestro equipo editorial leerá los textos enviados y elegirá uno para ser publicado cada 15 días en la nueva columna web “El buzón del suscriptor”. Ahora, tu voz podrá ser parte de EL UNIVERSAL.

¿Ya eres suscriptor de EL UNIVERSAL?

Si ya eres suscriptor, participa enviando tus textos. Si aún no lo eres, suscríbete hoy mismo y accede a todos los beneficios de, además de esta oportunidad única de publicar tu propio contenido.

y transforma tu manera de informarte, opinar y participar.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

