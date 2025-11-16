Más Información
Desde Tabasco, Sheinbaum reprueba violencia en protesta de la Generación Z en CDMX; llama a manifestarse pacíficamente
Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen ligado al caso Colosio; es acusado de ser el segundo tirador
Reportan siete muertos en balacera en carrera de caballos de Parral, Chihuahua; autoridades piden evitar la zona
Entre los antojitos más queridos de México, como lo son las quesadillas, sopes, pambazos y tacos, hay uno que destaca por su sabor y versatilidad: las gorditas. Esta tortilla de maíz gruesa y crujiente, rellena de guisos tradicionales, es una opción práctica y deliciosa para quienes buscan comer rico sin gastar de más.
Las gorditas Doña Tota representan lo mejor de la cocina tradicional mexicana. Con rellenos como chicharrón prensado, queso Oaxaca o guisos caseros, ofrecen una forma práctica y económica para comer delicioso.
Lee también ¡Donas Krispy Kreme con 20% de descuento! Así puedes aprovechar el precio especial con Club EL UNIVERSAL
De un carrito en Tamaulipas a más de 40 ciudades
La historia de Doña Tota comenzó en 1952, cuando Doña Carlota Murillo empezó a vender gorditas rellenas en un pequeño carretón en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Su receta casera conquistó paladares rápidamente, y para 1991, las gorditas ya habían llegado a Monterrey.
Hoy, la cadena cuenta con presencia en más de 40 ciudades de México y también en Estados Unidos, manteniendo el sabor tradicional que la hizo famosa.
Lee también EL UNIVERSAL lanza Club de Beneficios a suscriptores
Promoción exclusiva para suscriptores de Club EL UNIVERSAL
Si eres parte de Club EL UNIVERSAL, puedes disfrutar del sabor tradicional de Doña Tota a un precio especial. Solo presenta tu tarjeta virtual del Club en cualquier sucursal participante y aprovecha estos combos por solo $99 pesos:
- 4 gorditas de cualquier guiso + agua fresca
- Burrito + agua fresca refill
- Totaquiles + agua fresca refill
Las gorditas Doña Tota ofrecen una opción sabrosa, económica y 100% mexicana para comer bien y rápido.
Suscríbete y aprovecha esta promoción exclusiva de Club EL UNIVERSAL.
Haz clic aquí para conocer más y aprovechar este beneficio exclusivo para socios.
¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!
- Accede a eventos exclusivos.
- Disfruta contenido especial en la Sala Plus.
- Aprovecha descuentos en cientos de comercios con Club EL UNIVERSAL.
Da clic aquí y sácale el máximo provecho a tu suscripción.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]