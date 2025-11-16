Más Información

Desde Tabasco, Sheinbaum reprueba violencia en protesta de la Generación Z en CDMX; llama a manifestarse pacíficamente

Marcha Generación Z: ¿Qué tanta gente hubo en el Zócalo de la CDMX?; Webcams captan movilización

Médicos se unen a marcha del Movimiento del Sombrero en CDMX; denuncian desabasto de medicamentos

UNAM suspende aplicación de vacunas por agresión contra sus trabajadores; condena violencia

Primer ministro Carney afirma que Sheinbaum es excepcional

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen ligado al caso Colosio; es acusado de ser el segundo tirador

Reportan siete muertos en balacera en carrera de caballos de Parral, Chihuahua; autoridades piden evitar la zona

Manifestantes de marcha Generación Z derriban e incendian puertas del palacio de Gobierno de Guadalajara; policías los repliegan

Entre los más queridos de México, como lo son las quesadillas, sopes, pambazos y tacos, hay uno que destaca por su sabor y versatilidad: las. Esta tortilla de maíz gruesa y crujiente, rellena de guisos tradicionales, es una opción práctica y deliciosa para quienes buscan comer rico sin gastar de más.

Las representan lo mejor de la cocina tradicional mexicana. Con rellenos como chicharrón prensado, queso Oaxaca o guisos caseros, ofrecen una forma práctica y económica para comer delicioso.

De un carrito en Tamaulipas a más de 40 ciudades

La historia de Doña Tota comenzó en 1952, cuando Doña Carlota Murillo empezó a vender gorditas rellenas en un pequeño carretón en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Su receta casera conquistó paladares rápidamente, y para 1991, las gorditas ya habían llegado a Monterrey.

Hoy, la cadena cuenta con presencia en más de 40 ciudades de México y también en Estados Unidos, manteniendo el sabor tradicional que la hizo famosa.

Si eres parte de Club EL UNIVERSAL, puedes disfrutar del sabor tradicional de Doña Tota a un precio especial. Solo presenta tu tarjeta virtual del Club en cualquier sucursal participante y aprovecha estos combos por solo $99 pesos:

  • 4 gorditas de cualquier guiso + agua fresca
  • Burrito + agua fresca refill
  • Totaquiles + agua fresca refill

Las gorditas Doña Tota ofrecen una opción sabrosa, económica y 100% mexicana para comer bien y rápido.

