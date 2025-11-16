Entre los antojitos más queridos de México, como lo son las quesadillas, sopes, pambazos y tacos, hay uno que destaca por su sabor y versatilidad: las gorditas. Esta tortilla de maíz gruesa y crujiente, rellena de guisos tradicionales, es una opción práctica y deliciosa para quienes buscan comer rico sin gastar de más.

Las gorditas Doña Tota representan lo mejor de la cocina tradicional mexicana. Con rellenos como chicharrón prensado, queso Oaxaca o guisos caseros, ofrecen una forma práctica y económica para comer delicioso.

Lee también ¡Donas Krispy Kreme con 20% de descuento! Así puedes aprovechar el precio especial con Club EL UNIVERSAL

De un carrito en Tamaulipas a más de 40 ciudades

La historia de Doña Tota comenzó en 1952, cuando Doña Carlota Murillo empezó a vender gorditas rellenas en un pequeño carretón en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Su receta casera conquistó paladares rápidamente, y para 1991, las gorditas ya habían llegado a Monterrey.

Hoy, la cadena cuenta con presencia en más de 40 ciudades de México y también en Estados Unidos, manteniendo el sabor tradicional que la hizo famosa.

Lee también EL UNIVERSAL lanza Club de Beneficios a suscriptores

Promoción exclusiva para suscriptores de Club EL UNIVERSAL

Si eres parte de Club EL UNIVERSAL, puedes disfrutar del sabor tradicional de Doña Tota a un precio especial. Solo presenta tu tarjeta virtual del Club en cualquier sucursal participante y aprovecha estos combos por solo $99 pesos:

4 gorditas de cualquier guiso + agua fresca

Burrito + agua fresca refill

Totaquiles + agua fresca refill

Las gorditas Doña Tota ofrecen una opción sabrosa, económica y 100% mexicana para comer bien y rápido.

Suscríbete y aprovecha esta promoción exclusiva de Club EL UNIVERSAL.

Haz clic aquí para conocer más y aprovechar este beneficio exclusivo para socios.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

Accede a eventos exclusivos .

. Disfruta contenido especial en la Sala Plus .

. Aprovecha descuentos en cientos de comercios con Club EL UNIVERSAL.

Da clic aquí y sácale el máximo provecho a tu suscripción.