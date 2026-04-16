Citlalli Hernández Mora confirmó este jueves su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres para ayudar a Morena rumbo a las elecciones de 2027 y expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por “el más grande honor” de su vida al frente de esta institución.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Hernández Mora respaldó a la Mandataria federal, quien le permitió desempeñarse como la primera secretaria de las Mujeres en la historia de México.

“A todas las mujeres con las que hemos trabajado, gracias por su confianza. Siempre mi convicción ha sido servir al pueblo de México y a la transformación, priorizando el encargo por encima del cargo”, agregó.

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De acuerdo con la morenista, la Secretaría de las Mujeres es más que una persona, por lo que aseguró que ninguna víctima de violencia en el país estará sola, porque esta institución seguirá trabajando en tiempo de mujeres y “continuando con lo iniciado”.

“Como lo acaba de informar la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera Del Pueblo, dejo el encargo de la Secretaría de las Mujeres para aceptar la invitación de Morena y acompañar el proceso electoral del 2027”, indicó.

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