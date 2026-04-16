La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló su itinerario durante su visita a la cumbre de “gobiernos progresistas” en Barcelona, España, donde sostendrá reuniones con jefes de Estado y visitará la supercomputadora.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que volará a España este jueves por la noche y luego hará una escala en Madrid para abordar otro vuelo hacia Barcelona.

Detalló que sostendrá reuniones con jefes de Estado como Pedro Sánchez, presidente de España; Gustavo Petro, de Colombia; Luis Inácio Lula da Silva, de Brasil; y Yamandú Ordi, de Uruguay.

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“Hay algunas reuniones bilaterales con los presidentes y después la reunión donde vamos a estar todos”, dijo.

La Mandataria federal también indicó que visitará la supercomputadora en Barcelona, como parte del convenio establecido con el gobierno de México, “que ya hay varios temas que se están trabajando con el modelo de la supercomputadora, entre ellos datos de agua, datos meteorológicos y otros datos que se están procesando”.

Además, precisó que sólo estará un día y medio en Barcelona y llegará a México el domingo.

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