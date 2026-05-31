Tepic, Nayarit.- Unos 45 mil nayaritas se reunieron para escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y le reiteraron su apoyo incondicional, por su permanente compromiso con quienes más lo necesitan.

En el evento realizado en el recinto ferial de Tepic y encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz Estrada Martínez, se afirmó que estos dos años han estado marcados por la honestidad, los resultados y el amor a la patria.

Además, se recordaron los avances alcanzados en favor de la transformación del país gracias al respaldo del pueblo de México. “Los grandes cambios se construyen con trabajo, unidad y un compromiso permanente con quienes más lo necesitan”, se aseguró.

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En su mensaje, el gobernador Navarro Quintero expresó que “hoy tenemos que llevar al hecho la justicia social. Tenemos que volver a recobrar lo que se vendió y no se perdió por el pueblo.

“La Presidenta debe seguir defendiendo la soberanía respaldada por el pueblo de México, porque no podemos caer en el engaño ni ser sometidos por los gritos que no tienen razón y que tratan de asustar a México y al mundo.

“Por eso, hoy refrendamos y agradecemos su valentía, su firmeza, su humildad para tratar al pueblo, pero su gallardía para defenderlo. Nayarit está con usted”, aseveró.

Y agradeció las carreteras, gracias por los apoyos sociales, gracias por el aeropuerto, gracias por el apoyo al sistema de riego, gracias por el apoyo a vivienda, gracias por el apoyo en salud.

“ Vamos a seguir adelante con usted, que la lucha se gana con un pueblo de convencidos y se pierde con un montón de convenencieros. ¡Vamos adelante! ¡Arriba Claudia Sheinbaum! ¡Arriba, México! ¡Arriba Nayarit! ¡Arriba Nayarit!", enfatizó.

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En el evento se especificó que Nayarit respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reconoció el apoyo que el estado ha recibido mediante obras, programas e inversiones que contribuyen al desarrollo y bienestar de las familias nayaritas.

Asimismo, expresó su reconocimiento por la valentía, firmeza y determinación con las que la Mandataria federal trabaja en favor del pueblo mexicano.

Y precisó Navarro Quintero que la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Nayarit ha permitido impulsar proyectos estratégicos para la entidad, por lo que reiteró su disposición de seguir trabajando junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en favor del desarrollo y bienestar de las familias nayaritas.

mahc