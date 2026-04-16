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La presidenta informó que presentó su renuncia a la Secretaría de Mujeres para irse a “una tarea especial” en Morena, de cara a las elecciones de 2027.

En su conferencia mañanera de este jueves 16 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo descartó que Citlalli Hernández vaya a relevar a Luisa María Alcalde, ante su posible salida de la dirigencia nacional de Morena.

“Me dijo que se va al Partido, que quiere irse a ayudar a Morena, en el 24 ella ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas. Yo entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema y entonces creo que le van a dar un nombramiento especial para que ella realice estas tareas”, dijo al reconocer a Hernández como “excepcional” y “lo valiosa que es para el movimiento de la cuarta transformación”.

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“Me dijo que que se iba a ir a ayudar a Luisa María y a todo el comité ejecutivo a esta tarea, porque lo hace muy bien (...). Va a hacer una tarea especial en el Partido”, abundó.

“Casi me voy de espaldas”, contó la Mandataria federal al enterarse de la renuncia. Reiteró que Hernández Mora siempre tiene un espacio en el gobierno.

Apuntó que pronto informará quién será la persona que tome el lugar de Citlalli Hernández.

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