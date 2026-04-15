La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, encabezada por Alejandro Murat Hinojosa, recibió a integrantes del cuerpo diplomático de la Unión Europea (UE) residente en México, liderado por el embajador de la misma en nuestro país, Francisco André.

Al encuentro, asistieron la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco.

En su intervención, la senadora Castillo destacó que la relación entre México y la UE se sostiene en principios compartidos como el respeto al derecho internacional, el fortalecimiento de los organismos multilaterales y la convicción de que el diálogo es indispensable para construir entendimiento y abrir más rutas de cooperación.

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Subrayó que el potencial de la relación se demuestra en los intercambios políticos, económicos, educativos y culturales; además, resaltó que el comercio de bienes entre México y la UE superó los 82 mil millones de euros en 2024, lo que colocó a la UE como el tercer socio comercial del país y el segundo destino de las exportaciones.

Dijo que a ello se suma una inversión acumulada europea en México de alrededor de 209 mil millones de euros, lo que da cuenta de la relevancia del vínculo y la relevancia de continuar la cooperación en desarrollo sostenible, el fomento a la inversión y la transición energética siempre con el objetivo del desarrollo con justicia social y prosperidad compartida.

La senadora Laura Itzel aseguró que hay temas de gran relevancia que se deben atender con visión de futuro, tal como la firma del Acuerdo Global Modernizado con la UE, que se prevé que se concrete el próximo mes de mayo en México.

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Por su parte, el senador Ignacio Mier Velazco indicó que México tiene la gran oportunidad para diversificar el intercambio con la UE en rubros como economía, cultura, derechos humanos y desarrollo de nuevas tecnologías.

Dijo que, si bien México tiene con Estados Unidos y Canadá uno de los tratados más importantes, es indispensable ampliar el vínculo con la UE. Afirmó que “Mexico es buen socio comercial y estamos convencidos de que es necesaria la inversión, sobre todo en materia energética”.

En ese sentido, resaltó que el Senado de la República tiene la disposición constitucional de la política exterior y la aprobación de tratados. “Toda la riqueza histórica, política y cultural de Europa es fundamental en México, en la diversidad de aquel continente podemos ver también la diversidad de México, diversidad que al mismo tiempo nos ha vinculado”, expuso.

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Murat recalcó que frente al contexto mundial actual de reconfiguración de las dinámicas económicas y un entorno de tensiones comerciales persistentes que han cambiado la realidad global, la relación entre México y la UE adquiere una dimensión estratégica.

Puntualizó que esa relación trasciende lo económico, porque representa una asociación sustentada en valores compartidos, el compromiso con el derecho internacional y la convicción de que la cooperación entre regiones es un instrumento esencial para la gobernanza global.

Celebró que la actualización del acuerdo incluye disposiciones en materia de comercio digital, inversión, servicios, contratación pública y desarrollo sostenible, al mismo tiempo que fortalece la certidumbre jurídica mediante reglas claras; al respecto confió en que el acuerdo sea firmado en mayo próximo.

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“Tenemos gran oportunidad de ver hacia adelante, sobre todo porque la inversión de la UE es un componente estructural de la economía mexicana”. Naciones como España, Alemania y Países Bajos tienen presencia sostenida en sectores estratégicos como el automotriz, el energético, la manufactura avanzada y servicios.

Destacó que México registró cerca de 40 mil millones de dólares en 2025, y la UE es la segunda fuente de inversión extranjera, lo que contribuye al crecimiento económico e impulsa la transformación de tecnología y el fortalecimiento de las capacidades productivas y mejora de las cadenas de valor.

Resaltó que México tiene 15 zonas económicas abiertas con beneficios fiscales y ventanas únicas regulatorias, que además son acompañadas por 14 tratados internacionales en materia de comercio, lo que representa una gran oportunidad para la inversión de otros países.

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André, reconoció que la relación entre la UE y México está arraigada en principios comunes como la democracia y los derechos humanos; además, “compartimos la pasión por la libertad individual y el progreso económico equitativo y sustentable, y creemos en un mundo en el que no puede regir la ley del más fuerte, sino de que todos los Estados tienen el derecho a elegir”.

“Creemos en la soberanía nacional, la libre determinación de los pueblos y en el derecho internacional como principios básicos para conducirnos en paz. También, y por eso está el acuerdo, en que podemos levantar aún más aranceles, fomentar más la inversión y que las empresas de nuestros países puedan beneficiarse”, declaró.

Francisco André confió en que se estrecharán cada vez más los vínculos políticos, económicos, sociales y culturales entre México y la EU. “Con este encuentro y muchos más buscaremos que se fortalezca nuestra relación y trabajar en conjunto a través del diálogo en favor de la prosperidad compartida”.

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El senador Higinio Martínez Miranda dijo que “México no amenaza con aranceles ni con alguna otra cosa, lo que buscamos es generar las mejores condiciones para que los países de la UE inviertan en el país”. Además, recalcó que la paz en Gaza, Líbano, Irán o la amenaza de intervenir en Cuba o en Groenlandia, depende mucho de los países europeos.

La senadora Ruth González Silva, del PVEM, comentó que el diálogo entre México y la UE es trascendental. Calificó el escenario internacional como complejo, pero, al mismo tiempo, estimó que esta relación puede ser fortalecida a partir de la interlocución y de una agenda común con visión de largo plazo no solo en lo económico y lo político, sino en materia de innovación.

Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de MC, aseguró que la relación México-UE tiene un enorme potencial y hay temas trascendentes además del económico, particularmente en lo relativo a la agenda como la innovación, el uso de la tecnología y de las redes sociales, temas en los que los países europeos tienen experiencia.

A la reunión asistieron embajadoras, embajadores y representantes diplomáticos de 16 países integrantes de la UE en México.

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