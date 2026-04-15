Más Información
Familia pernocta afuera de su casa por afecciones tras fuga de agua en Álvaro Obregón; "mi patrimonio se redujo a basura"
Agricultura se reúne con el sector de la masa y la tortilla en México; analizan acuerdos para evitar alza en el precio
Expertos ven a Infodemia MX como un órgano de propaganda y sin metodología de verificación; 6 de cada 10 “desmentidos” en 2025 están vinculados a la 4T
La senadora de Morena, Andrea Chávez, pidió licencia a su escaño por tiempo indefinido por motivos de maternidad.
La legisladora, quien tiene ocho meses de embarazo, fue despedida entre aplausos y con palabras de elogio por una decena de sus compañeras y compañeros del grupo parlamentario morenista.
Después de ser aprobada la licencia, legisladores de su fracción parlamentaria se acercaron a Chávez para darle un abrazo y desearle éxito en su embarazo y en sus aspiraciones políticas.
Lee también ¿Y el Detector de Mentiras?; tras apertura de expediente a Villamil y Elorza, no emiten sección de Infodemia en mañanera de Sheinbaum
Andrea Chávez aclaró que su salida del Senado de la República no representa un retiro de la vida pública, más bien un paso hacia una nueva etapa política. “No me voy: regreso. Los que van, son ellos”.
Informó que la decisión de solicitar licencia se da también en congruencia con el llamado público de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recientemente enfatizó que las y los servidores públicos que aspiren a una candidatura deben separarse de sus cargos para evitar conflictos en sus responsabilidades institucionales y dedicarse de lleno al trabajo territorial y político.
¿Y el Detector de Mentiras?; tras apertura de expediente a Villamil y Elorza, no emiten sección de Infodemia en mañanera de Sheinbaum
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]