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La senadora de , Andrea Chávez, pidió licencia a su escaño por tiempo indefinido por motivos de maternidad.

La legisladora, quien tiene ocho meses de embarazo, fue despedida entre aplausos y con palabras de elogio por una decena de sus compañeras y compañeros del grupo parlamentario morenista.

Después de ser aprobada la licencia, legisladores de su fracción parlamentaria se acercaron a Chávez para darle un abrazo y desearle éxito en su embarazo y en sus aspiraciones políticas.

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Andrea Chávez aclaró que su salida del Senado de la República no representa un retiro de la vida pública, más bien un paso hacia una nueva etapa política. “No me voy: regreso. Los que van, son ellos”.

Informó que la decisión de solicitar licencia se da también en congruencia con el llamado público de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recientemente enfatizó que las y los servidores públicos que aspiren a una candidatura deben separarse de sus cargos para evitar conflictos en sus responsabilidades institucionales y dedicarse de lleno al trabajo territorial y político.

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dft/bmc

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