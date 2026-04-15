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Aunque , presentador del “Detector de Mentiras” de Infodemia, asistió a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles en Palacio Nacional, su sección no fue presentada en el Salón Tesorería.

Esto, luego de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente a Elorza y al director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), , por presuntas faltas administrativas.

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor indicó que el expediente abierto a Villamil y Elorza fue “por calificar como falsas” sus investigaciones, sin ninguna metodología y pese a que existe información oficial que sustentan los hechos que expuso.

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“No sé si la reciente admisión de mi denuncia tenga una relación directa con el hecho de que hoy no se haya emitido la sección de Infodemia en la mañanera, pero lo celebro porque, insisto, es un espacio que pone en riesgo a los periodistas”, escribió Gómez Villaseñor en redes.

Publicación de Ignacio Gómez Villaseñor en X. Foto: captura de pantalla
Publicación de Ignacio Gómez Villaseñor en X. Foto: captura de pantalla

En la conferencia matutina de hoy, se dedicó el tiempo a exponer el tema del y a la presentación del comité de expertos que analizará la explotación del gas no convencional.

Ante la asistencia de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, la titular del Ejecutivo federal consideró que asistiera en próximos días ante la falta de tiempo.

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“Si quieren nos concentramos ahora en el tema y el tema del grupo de investigadores, y después seguimos hablando en otras mañaneras de gas”, mencionó la Mandataria federal.

Ni Villamil ni Elorza escribieron nada al respecto de por qué no fue exhibida la sección de Infomedia en la .

En entrevista con , Ignacio Gómez explicó que interpuso tres denuncias, dos ante la Secretaría a cargo de Raquel Buenrostro, y contra Villamil y Elorza; y otra en la Fiscalía General de la República (FGR) por ejercicio ilícito del servicio público y peculado en contra del director del SPRl.

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Denuncia admitida

En 2025, Gómez Villaseñor dio a conocer diferentes . "Ciberdelincuentes estaban filtrando los datos de millones de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, la SEP salió a decir que era 'falso' y su única metodología es 'acercarse a la fuente'. Un mes después se publicó el Plan Nacional de Ciberseguridad, donde se documentan los ataques, se reconocía el problema".

Califica como positivo el que se haya aceptado su denuncia, desconoce qué vaya a ocurrir, pero espera que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno haga las investigaciones correspondientes con el fin de que se deje de estigmatizar el oficio periodístico.

En su denuncia, indica que se señala como , pero no se muestra alguna investigación o metodología que arrojara esta conclusión.

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Más allá de buscar alguna disculpa pública o renuncia, busca sentar un precedente para las y los demás periodistas, debido a que la credibilidad del periodista es importante. "No me interesa, lo único que quiero es que este espacio (Infodemia) deje de funcionar, porque considero que es peligroso y contribuyen a la violencia contra la prensa".

Agregó que existe un cuarto recurso legal, un juicio de amparo, contra el Sistema Público de Radiodifusión y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el cual, por el fallo de un juez federal, Infodemia no puede mencionarlo en ninguno de sus espacios.

"El fact-cheking no creo que sea un ejercicio que pueda llevar a cabo ningún gobierno", concluyó.

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