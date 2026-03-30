Miguel Ángel Elorza Vasquez, coordinador de Infodemia y presentador del “Detector de Mentiras” en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum, gana un sueldo mensual neto de 102 mil pesos, de acuerdo con el último registro de su remuneración en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Infodemia se presenta como un proyecto de verificación de información bajo la coordinación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

El medio realiza “desmentidos” e investigaciones sobre desinformación que circula en internet y actualmente enfrenta cuestionamientos por calificar como falsas las imágenes de una mujer que tomaba el sol en un balcón de Palacio Nacional, pese a que Sheinbaum confirmó este lunes que el hecho fue verídico y que incluso se emitió una sanción.

De acuerdo con la información disponible en la PNT, correspondiente al año 2025, Miguel Ángel Elorza tiene una remuneración mensual neta de 102 mil 297 pesos mensuales. Además, su última declaración patrimonial presentada en junio de 2025 indica un ingreso anual de 1 millón 446 mil 636 pesos por su cargo.

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Desde su ingreso al SPR en 2019, el funcionario no ha registrado la posesión de ningún bien inmueble ni tampoco bienes muebles o vehículos, según consta en sus declaraciones patrimoniales disponibles en el sistema Declaranet.

Sueldo de Miguel Ángel Elorza reistrado en la PNT. Foto; PNT.

Sueldo anual neto de Miguel Ángel Elorza según su declaración patrimonial. Foto: Declaranet

Villamil reporta sueldo de 116 mil pesos

El sueldo de Miguel Ángel Elorza no es muy lejano al de su jefe, pues Jenaro Villamil Rodríguez, titular del SPR, cuenta con un sueldo mensual neto de 116 mil 107 pesos, según el último registro en la PNT, correspondiente al año 2025. Esta cantidad solo está 17 mil 809 pesos por debajo del sueldo neto mensual que percibe la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual asciende a 133 mil 916 pesos.

Sueldo de Jenaro Villamil en la Plataforma Nacional de Transparencia. Foto: PNT

Sueldo de Claudia Sheinbaum registrado en la PNT. Foto: PNT.

Infodemia se disculpa

A través de su cuenta de “X”, Infodemia emitió una disculpa pública por su error al calificar como falsas las imágenes y videos que captaron diversos usuarios de una mujer que tomaba el sol desde un balcón de Palacio Nacional el pasado 20 de marzo.

“El jueves 19 de marzo y el domingo 22 de marzo, @InfodemiaMex desmintió con la información oficial disponible la veracidad de las imágenes difundidas en redes sociales de una persona en un balcón de Palacio Nacional”, posteó el medio.

Rectificación



El jueves 19 de marzo y el domingo 22 de marzo, @InfodemiaMex desmintió con la información oficial disponible la veracidad de las imágenes difundidas en redes sociales de una persona en un balcón de Palacio Nacional.



La información oficial hecha pública este 30 de… pic.twitter.com/ci75t72qFY — InfodemiaMx (@infodemiaMex) March 30, 2026

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“La información oficial hecha pública este 30 de marzo confirma que sí son reales las imágenes captadas desde el Zócalo. Por esta razón, @InfodemiaMex rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma”, agregó.

Inicialmente, Infodemia calificó como falsa la información, señalando un presunto uso de inteligencia artificial.