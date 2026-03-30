El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), a través de Infodemia, aseguró el pasado 19 de marzo que era falso el video de una mujer que asoleaba sus piernas en una ventana de Palacio Nacional.

El SPR, a cargo de Jenaro Villamil, aseguró que el video que circuló en redes sociales era falso y fue generado con inteligencia artificial.

“De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA”, aseveró Infodemia.

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Incluso, Infodemia publicó un video en el que trató de descalificar a usuarios de redes como Vampipe, que exhibieron la imagen de la mujer en Palacio Nacional y los señaló de caer en “contradicciones evidentes”.

Según el análisis que hizo, Infodemia aseguró que “la arquitectura mostrada es diferente en los videos”; que “la supuesta persona que aparece en los videos voltea a lados contrarios”; que llevaba “diferente vestimenta”; y que en un primer video aparecen vallas azules y en el otro no”.

El creador de contenido y colaborador de Latinus, Vampipe, fue quien dio a conocer con pruebas la veracidad de la mujer en Palacio Nacional y cuestionó: “¿cuánto gastó el Estado en engañar el pueblo y llamarme mentiroso?”.

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Vampipe también pidió la renuncia de Jenaro Villamil al frente del SPR.

Sheinbaum confirma que mujer sí se asoleó en un balcón de Palacio Nacional

Ante la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se le impuso una sanción a la mujer, aunque no dio a conocer su identidad.

En su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “hubo muchos memes” y señaló que debe haber respeto por el recinto histórico.

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“Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana.

“No está prohibido per se, pero hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”, dijo.

Indicó que se pidió información al “área correspondiente” e “informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol”: Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en una ventana ese día”.

Aseguró Sheinbaum que no está prohibido que las personas realicen estas acciones en Palacio Nacional, aunque insistió en que se debe tener respeto por el lugar.

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