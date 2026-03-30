Ante la polémica de una mujer que salió a una ventana de Palacio Nacional para asolear sus piernas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se le impuso una sanción, aunque no dio a conocer su identidad.

En su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “hubo muchos memes” y señaló que debe haber respeto por el recinto histórico.

“Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana.

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“No está prohibido per se, pero hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”, dijo.

🗣️ "Hay que tener respeto por el patrimonio"



☀️ Tras la difusión de un video donde una mujer toma el sol en una ventana de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum aclaró que ya se identificó a la persona y ya fue sancionada. Su acción no está prohibida, explicó, pero es importante… pic.twitter.com/syWVm46L2c — El Universal (@El_Universal_Mx) March 30, 2026

Indicó que se pidió información al “área correspondiente” e “informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol”: Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en una ventana ese día”.

Aseguró Sheinbaum que no está prohibido que las personas realicen estas acciones en Palacio Nacional, aunque insistió en que se debe tener respeto por el lugar.

Al circular en redes sociales imágenes y videos de la mujer asoleándose las piernas en el recinto histórico, Infodemia, con el objetivo de desmentir esta información aseguró que se localizó uso de inteligencia artificial, que la arquitectura mostrada era diferente en los videos, que la supuesta persona que aparece en los videos voltea a lados contrarios y que tenía diferente vestimenta.

Tras la publicación de un video en el que supuestamente se muestra una persona en un balcón de Palacio Nacional, usuarios en redes sociales publicaron diferentes videos con contradicciones evidentes entre ellos, a pesar de que plataformas para identificar inteligencia… pic.twitter.com/9saa5yZgGh — InfodemiaMx (@infodemiaMex) March 22, 2026

No obstante, esta mañana la Presidenta contradijo lo argumentado por la iniciativa de Sistema Público de Radiodifusión, que se encarga presuntamente de verificar la información y frenar las noticias falsas que surgen contra el gobierno mexicano.

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