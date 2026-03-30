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La presidenta sostuvo este lunes un encuentro en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, , con quien evaluó las acciones rumbo a la inauguración del Mundial 2026.

En un video publicado en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo aseguró que “todo va a salir maravilloso” y la inauguración del próximo 11 de junio “va a ser histórica” y “excepcional”.

“Todo va a salir muy bien en el Mundial, y recuerden: todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, expresó la Mandataria federal.

Claudia Sheinbaum junto al Gianni Infantino, presidente de la FIFA (30/03/2026). Foto: Captura de pantalla X @Claudiashein
Claudia Sheinbaum junto al Gianni Infantino, presidente de la FIFA (30/03/2026). Foto: Captura de pantalla X @Claudiashein

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Infantino se dijo “muy feliz” por este encuentro con la titular del Ejecutivo federal: “Preparando este mundial que va ser una fiesta, que va a ser un éxito para México porque somos todos mexicanos”.

El presidente de la FIFA regaló a la Mandataria federal las tarjetas oficiales de la FIFA, amarilla y roja “por si alguien se porta mal”.

En su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum adelantó que conversaría con Infantino sobre los trabajos que se están realizando rumbo a la inauguración del próximo Mundial de Futbol FIFA 2026,

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Indicó la titular del Ejecutivo federal que le pediría al presidente de la FIFA su opinión sobre cómo vio el partido del pasado sábado entre .

La Mandataria federal consideró que el protocolo de seguridad que se ha implementado para la justa mundialista está bien preparado y señaló que en cuestiones de movilidad hay cosas que pueden mejorar y corregir los dueños del Estadio Banorte.

“Vamos a platicar sobre cómo vio el partido del sábado y pues todo lo que estamos trabajando hacia el Mundial.

"De seguridad, yo creo que está bien preparado todo el todo el protocolo de seguridad para el Mundial. Más bien, es que funcione bien todo el operativo de movilidad que es muy importante, que tuvo un buen inicio con el partido el sábado. Hay cosas siempre que mejorar evidentemente y también hay cosas que tienen que mejorar los dueños del estadio que también pues esto tiene que ayudarles a revisar, pues sí tuvieron algunos problemas, cómo pueden corregirlos", dijo.

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