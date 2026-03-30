Sheinbaum desayunará hoy en Palacio Nacional con Gianni Infantino, presidente de la FIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy desayunará en Palacio Nacional con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y con quien, adelantó, conversará sobre los trabajos que se están realizando rumbo a la inauguración del próximo Mundial de Futbol FIFA 2026.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señalo que pedirá la opinión del presidente de la FIFA sobre cómo vio el partido del pasado sábado entre México-Portugal.

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La Mandataria federal consideró que el protocolo de seguridad que se ha implementado para la justa mundialista está bien preparado, y señaló que en cuestiones de movilidad hay cosas que pueden mejorar y corregir los dueños del Estadio Banorte.

"Vamos a recibir a Gianni Infantino, lo invité a desayunar. Vamos a platicar sobre cómo vio el partido del sábado y pues todo lo que estamos trabajando hacia el Mundial.

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"De seguridad yo creo que está bien preparado todo el todo el protocolo de seguridad para el Mundial. Más bien, es que funcione bien toda la todo el operativo de movilidad que es muy importante, que tuvo un buen inicio con el partido el sábado. Hay cosas siempre que mejorar evidentemente y también hay cosas que tienen que mejorar los dueños del estadio que también pues esto tiene que ayudarles a revisar, pues sí tuvieron algunos problemas, cómo pueden corregirlos", dijo.