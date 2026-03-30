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La () informó que las instituciones del Sector Salud han aplicado 32 millones 612 mil vacunas contra el sarampión en todo el país, del 1 de enero de 2025 al 27 de marzo de 2026.

Dichas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población, detalló a través de un comunicado.

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Al 26 de marzo, en el país se han confirmado 14 mil 605 casos de sarampión, y 36 mil 065 casos probables.

Así como 35 decesos causados por dicha enfermedad: Chihuahua 21, Jalisco 4, Sonora 1, Durango 2, Michoacán 1, Tlaxcala 1, Ciudad de México 2, Chiapas 1, Guerrero 1 y Sinaloa 1.

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