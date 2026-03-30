La presidenta Claudia Sheinbaum evitó abundar en el caso del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.

En su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que el caso se lo dejaba a las instituciones de justicia.

“Yo se lo dejo a las instituciones de justicia, que ellos determinen si hubo una falta, si no hubo una falta y sobre eso nos vamos”, se limitó a contestar la Mandataria federal.

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Recientemente, el exgobernador de Baja California fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.

Tras una audiencia celebrada en Mexicali, y que duró más de 24 horas, el juez de control Gerardo Anguiano Ceja, dio seis meses para cerrar la investigación e impuso, como medida cautelar el pago de 100 mil pesos.

Bonilla fue gobernador de Baja California de noviembre de 2019 a octubre de 2021.

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