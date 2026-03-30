Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para destacar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 09:18 AM Persona captada asoleándose en Palacio Nacional ya fue sancionada: Sheinbaum “No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol, pero hay que tener respeto por el patrimonio”, menciona Sheinbaum sobre el video que circuló en redes sociales de una mujer asoleándose en una ventana de Palacio Nacional. Anuncia que la persona ya fue sancionada, pese a que no hay un reglamento que impida salir a tomar el sol; “hay que tener respeto al patrimonio”, pide.

Nación 09:11 AM “México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Cuba; “vamos a seguir apoyando al pueblo cubano”, sostiene.



Revela que donó 20 mil pesos a la isla, como “cosa personal, que no tiene que ver con la investidura como Presidenta”.

Nación 09:03 AM Sheinbaum garantiza que se le da acompañamiento a todos los colectivos de búsqueda desde la Secretaría de Gobernación; “es un compromiso, obligación del Estado y del gobierno”, afirma.

Nación 09:02 AM “Hay búsqueda en campo también, se acompaña a los colectivos”, responde la Presidenta a los grupos de personas buscadoras que rechazaron su informe sobre desapariciones en México presentado el pasado viernes.



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Nación 08:55 AM Sheinbaum aclara que, hasta el momento, no ha entablado diálogo con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Nación 08:53 AM “Las finanzas del IMSS están muy bien”, asevera Sheinbaum Pardo. De acuerdo con la mandataria federal, ha aumentado la recaudación en el Seguro Social.

Nación 08:50 AM La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, garantiza que los recintos arqueológicos en la Ciudad de México están en condiciones óptimas para recibir a turistas durante la Semana Santa.

Nación 08:33 AM Sheinbaum anuncia “varias acciones de protesta” hacia el gobierno de Estados Unidos ante una nueva muerte de un connacional en territorio estadounidense.

Nación 08:31 AM La Presidenta afirma que el Gobierno de México seguirá brindando ayuda humanitaria a la isla de Cuba.

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Nación 08:27 AM Sheinbaum anuncia que durante las vacaciones de Semana Santa se quedará en la Ciudad de México, “aprovechando para descansar un poquito mientras trabajamos”.

Nación 08:26 AM Sheinbaum dice que con la Refinería de Dos Bocas hay garantía del abastecimiento de combustibles; señala que particularmente Asia sufre desabasto porque recibe gas de Medio Oriente. “Es muy bueno para la soberanía energética”, expresa.



Nación 08:20 AM Sheinbaum arremete contra senadores y diputados federales de oposición “que se dedican a hablar mal de México” en cadenas televisivas de Estados Unidos. Advierte que estos políticos buscan “más intervencionismo” en México.

Nación 08:18 AM La Presidenta reitera que es “absolutamente falso” que se vaya a vender la Colección Gelman.

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Nación 08:17 AM La mandataria federal hace un llamado a “echarle buena vibra” a la Selección Mexicana rumbo a la celebración del Mundial 2026.

Nación 08:12 AM “Los visitantes se van a llevar una excelente impresión”, garantiza Sheinbaum Pardo sobre el Mundial de Futbol 2026.



Nación 08:10 AM La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que hubo un buen operativo de movilidad en el Estadio Banorte. “Fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial”, afirma.



Nación 08:07 AM Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, anuncia los servicios que ofrecerá el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos como un espacio lúdico, sala audiovisual y sala de exposiciones temporales. “Está listo a finales de mayo”, comenta.



Nación 07:59 AM Omar Vázquez, director del INAH, presenta el programa de mejoramiento de museos y Zonas Arqueológicas con una versión de 380 millones de pesos y un beneficio a 12 entidades federativas.

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Nación 07:56 AM Claudia Curiel asegura que el INBAL supervisará que la Colección Gelman regrese en tiempo y forma, en los procesos técnicos de supervisión y en la revisión de los permisos de exportación temporal. “La exposición tiene que regresar a México cada dos años, como lo marca la Ley de Aduanas”, explica.



Nación 07:55 AM En México hay más de 35 colecciones privadas con declaratoria de monumento artístico para proteger la creación artística, afirma Curiel de Icaza. “Estas colaboraciones son fundamentales para representar a México en el mundo”, dice la secretaria de Cultura sobre la salida de la Colección Gelman, que contiene obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo y David Alfaro Siqueiros, entre otros. “Desde 2010, ha salido más de 30 veces del país con permisos correspondientes”, destaca.

Nación 07:46 AM Claudia Curiel, secretaria de Cultura, presenta el programa integral de renovación y fortalecimiento de las escuelas de Educación Artística y Cultural, con una inversión de mil 500 millones de pesos.

Nación 07:41 AM Profeco asegura que el precio regular promedio de la gasolina por litro se encuentra en $23.68.

Nación 07:38 AM Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección “Quién es quién en los precios”. El procurador destaca que Finabien sigue posicionándose como la remesadora mejor evaluada.

Nación 07:36 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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