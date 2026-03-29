Sheinbaum afirma que no llegó “impuesta por una élite"; asegura que la 4T fue impulsada por respaldo popular

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su llegada a la Presidencia no fue resultado de imposiciones de grupos de poder, sino de la decisión del pueblo, al tiempo que criticó a los gobiernos del periodo neoliberal.

Durante la Entrega de Certificados a Mujeres Campesinas, realizada en el Parque Ecoturístico de las Maravillas, en la alcaldía Tlalpan, la mandataria sostuvo que a diferencia de administraciones pasadas, su gobierno forma parte de un proyecto político surgido del respaldo popular.

“Nosotros no llegamos impuestos por alguien. No nos puso una élite allí en la Presidencia como a tantos presidentes”, afirmó.

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Ante mujeres productoras y beneficiarias de programas agrarios, Sheinbaum señaló que México vivió seis sexenios neoliberales en los que —acusó— se privatizaron empresas públicas, carreteras y ejidos, además de que se gobernó sin atender a la mayoría de la población.

La Presidenta mencionó a exmandatarios de ese periodo y aseguró que dichas administraciones impulsaron la idea de que apoyar a los sectores económicos más altos generaría bienestar general, lo que, afirmó, terminó por empobrecer al país.

Recordó que en 2018 la ciudadanía optó por un cambio político con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, hecho que, dijo, marcó el inicio de la llamada Cuarta Transformación de la vida pública de México, la cual comparó con momentos históricos como la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

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Entrega de títulos agrarios y apoyo a mujeres

En el acto, Sheinbaum destacó que su administración ha entregado 30 mil títulos agrarios en todo el país, con una meta de alcanzar 150 mil, especialmente para mujeres del campo, a fin de garantizar su derecho a la propiedad y participación en núcleos agrarios.

Subrayó que históricamente las mujeres enfrentaron obstáculos para acceder a derechos agrarios, por lo que su gobierno busca reconocerlas como ejidatarias y comuneras.

“Claro que podemos ser ejidatarias y comuneras. Tener los derechos agrarios”, expresó.

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También evocó la figura de Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, a quien calificó como una figura histórica que enfrentó persecución, exilio y pérdidas familiares durante los conflictos del siglo XIX, destacando su papel en la defensa de la República.

Asimismo, afirmó que uno de los ejes de su gobierno es la reivindicación de los derechos de las mujeres, tanto en la historia como en la actualidad, y defendió políticas sociales como pensiones, becas educativas, apoyos al campo y programas de bienestar.

Señaló que estos programas han contribuido, según su visión, a mejorar las condiciones económicas del país, incluyendo el aumento del salario mínimo respecto a 2018.

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La Presidenta también destacó la creación de la cartilla de derechos de las mujeres y programas como pensiones para mujeres y el fortalecimiento del sistema de cuidados, con el objetivo de reconocer el trabajo doméstico y facilitar la participación laboral femenina.

Al concluir el evento, Sheinbaum reiteró su compromiso con los pueblos originarios, las mujeres rurales y los mexicanos en el exterior, y llamó a continuar fortaleciendo los derechos sociales en el país.

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