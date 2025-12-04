La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer un aumento al salario mínimo general de 13% a partir del 1 de enero de 2026, para ubicarse en 315.04 pesos diarios o 9 mil 582.47 pesos mensuales.

Asimismo, informó de un incremento de 5% al mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), para quedar en 440.87 pesos diarios o 13 mil 409.80 pesos al mes.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el acuerdo entre los sectores obrero y patronal en beneficio de 8.5 millones de personas trabajadoras.

Recuperación salarial

La meta es que el salario mínimo alcance el valor de 2.5 canastas básicas, agregó, y estas acciones no responden a improvisaciones, sino a estudios técnicos y al consenso entre especialistas, empresarios, sindicatos y el gobierno federal.

La Mandataria subrayó que las medidas están diseñadas para evitar impactos inflacionarios y mejorar de manera real el poder adquisitivo de los trabajadores.

“No impacta en la inflación, entonces no son decisiones de ocurrencias de un día a otro; son decisiones trabajadas. Obviamente, un trabajador diría que quisiera un aumento de 100%, pero eso sí tendría impactos en la inflación (...). Por eso son decisiones estudiadas, trabajadas y acordadas”, explicó.

Sheinbaum señaló que algunos sectores han cuestionado que el aumento salarial pudiera provocar incrementos en productos de la canasta básica como el jitomate o la cebolla, pero afirmó que el gobierno cuenta con instrumentos para evitar que eso ocurra. Entre ellos, destacó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), mediante el cual hay acuerdos voluntarios con productores y comercializadores.

Recordó que la canasta básica pactada pasó de 945 a 910 pesos, una reducción a partir del convenio firmado entre 2024 y 2025.

La Presidenta enfatizó que estos acuerdos no implican imponer precios, sino construir consensos para mantener la estabilidad en los productos esenciales, así como proteger a quienes menos tienen.

“Son instrumentos que usamos, no imposición; acuerdos voluntarios que nos ayudan a que no haya inflación y, al tiempo, mejorar las condiciones de vida”, afirmó.

Sheinbaum Pardo destacó además que el programa de vivienda del Infonavit está orientado a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, por lo que los incrementos salariales tendrán un impacto directo en su capacidad para acceder a una vivienda digna.

“Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país, y estamos en récord de inversión extranjera; no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando de 2018 a la fecha en 154%”, agregó.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, reiteró que el poder adquisitivo de los trabajadores de México presenta un crecimiento de 154% con los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación, mientras que en la ZLFN están arriba del máximo histórico.

Ante el anuncio del incremento al salario mínimo para 2026 y el acuerdo para avanzar hacia la jornada laboral de 40 horas, representantes del sector empresarial y del movimiento obrero expresaron su respaldo a los consensos alcanzados a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que los acuerdos alcanzados —aumento salarial y la ruta para reducir la jornada laboral— son factibles ante los retos económicos y laborales que vienen para este 2026.

Agregó que los acuerdos permitirán mejorar el bienestar de millones de familias, fortalecer el poder adquisitivo y, al mismo tiempo, mantener un entorno propicio para la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas.