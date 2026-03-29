El senador Félix Salgado Macedonio negó que haya acusado a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y a su familia, de cometer nepotismo al estar varios de sus integrantes en puestos públicos. Además, se dijo víctima de un linchamiento político en su partido cuando él nunca ha dicho que pretende ser gobernador, pero tampoco nadie le ha dicho que no puede serlo.

En una transmisión en vivo en redes sociales, el legislador aseguró que hay medios de comunicación que tergiversaron sus puntos de vista sobre la prohibición de Morena al nepotismo electoral, lo que lo dejaría fuera de la contienda por la gubernatura de Guerrero.

Salgado Macedonio afirmó que Alcalde Luján es una gran dirigente de Morena y en su caso no aplica el nepotismo, porque ella no es gobernante y sus familiares se han ganado los cargos que ostentan.

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“No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. A ver, respeto absoluto, no hay ninguna falta de respeto. Mi respeto absoluto para mi presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Con todas sus letras, mi respeto absoluto, yo la quiero mucho, la admiro y la respeto. Es una joven que yo conozco desde hace muchos años, cómo empezó entregando el periódico Regeneración casa por casa, fue un ícono de la publicidad. Cómo olvidar ese video en el camión con los jóvenes. Y chambeando, trabajadora, viene desde abajo, chambeadora.

“Y yo conozco a su familia, a su papá, a su mamá. Su papá, un gran abogado laborista. Su mamá, una gran mujer luchadora por la democracia. Es nuestra consejera nacional, claro que sí, y bien merecido. Porque esos cargos se otorgan de acuerdo a sus capacidades. De acuerdo a su trabajo y a su talento.

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, en una imagen de archivo. Foto: Especial

“Nunca se hizo alusión a nadie, y mucho menos a ella, no hay nada de eso. Y aparte no existe ahí nepotismo. Porque ella no es la gobernante, ella no los pone. Ella es una gran dirigente nacional de nuestro partido y ella no tiene la culpa que su gente sea inteligente, trabajadora, honesta y capaz”, puntualizó.

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Félix Salgado aclaró por otra parte que nunca ha dicho que quiere ser candidato a gobernador. “No hay un registro en ningún periódico, en ningún medio de comunicación, que a mí me anden oyendo que yo diga que quiero”.

Sin embargo, criticó que Morena prohíba desde 2027 que un familiar directo suceda en el cargo a quien ostente la titularidad del Ejecutivo, como sería su caso por ser padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, cuando esto contradice la Constitución Política, en la que la prohibición entra en vigor hasta 2030.

“Ahí es donde se abre la zanja. Y en el colectivo nos preguntamos cómo es para el 27, si la ley dice que para el 30, pero Morena dice que para el 27. Pero bueno, es que no puede haber ningún artículo que vaya contra la Constitución.

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“Y luego, ¿qué hacemos? Juramos respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, estamos obligados a respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y si no, que el pueblo nos los demande. Es un juramento, ahí está. Pregúntale a cualquier niño de primaria o secundaria. ¿Se va a respetar la Constitución? ¿Sí o no? ¿Sí? Imagínense que no se respete la Constitución. ¿En qué país estaremos? Entonces, mexicana, mexicano, tienes tus derechos, tienes tus garantías individuales”, subrayó.

“Si a mí Morena me limita y me dice, no vas, no voy. ¿Por qué? Porque mi partido dice que no voy. ¿Por qué no voy? Porque dice mi partido que no voy. Y ya me queda aquí la burbujita en mi cabecita: Pero ¿a qué horas dijimos que lo que el pueblo diga, que el pueblo manda, que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y el pueblo pone, el pueblo quita y el pueblo es el mero mero? Entonces, así me enseñaron en Morena, ¿verdad? No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Son reglas básicas de oro, elementales, que todos tenemos que cumplir. Todos coludos o todos rabones”, advirtió.

El senador Félix Salgado reprochó que nadie en Morena lo haya buscado para decirle que no puede ser candidato a gobernador, pero sí le mandan recados y emprenden una campaña de linchamiento político en Guerrero para descartarlo entre los posibles aspirantes.

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“La palabra cuenta, vale. A mí nadie me ha dicho ‘Félix, no vas’, nadie. Y yo soy un hombre racional, soy un hombre que entiende, que comprende. Tengo 70 años. ¿Cómo no voy a entender y cómo no voy a comprender? Y yo estoy diciendo, yo soy de Morena. No me voy de Morena. Aquí voy a estar en Morena. ¿Qué hago? ¿Dónde firmo? ¿O qué onda? Pero háblenme, no me frieguen. ¿Con quién van a fregarme? Con un personaje que no nos quiere, que no nos traga. A la 4T no nos traga. Y allá andan reenviando en Guerrero ‘Félix no va, Félix no va, Félix no va, ya lo dijo la presidenta nacional del partido, Félix no va, Félix no va, Félix no va’. A ver, no voy. Si no quieren que vaya, no voy. ¿Por qué esa actitud? Yo soy un ser humano que tengo sentimientos y que tengo dignidad. A mí nada más háblenme”, exigió.

Lamento ese maltrato a pesar de que sin su voto Morena no lograría la mayoría calificada en el Senado de la República.

“Soy un voto que hace la mayoría calificada. 87 senadores somos la mayoría calificada. Y yo siempre he estado fiel y leal con mi voto. Porque para mí la patria es primero. No un hueso, no un cargo, no la gubernatura. No, la patria, por encima de mí y de la candidatura está la patria. Primero es lo primero. ¿Y qué es primero? La patria. ¿Y quién nos lo dijo? Vicente Guerrero. La patria es primero. Pero háblenme. Que no nos manden mensajes, y menos con personeros que nunca nos han querido. Eso es lo que lastima, hiere. Cuando yo aquí estoy, tienen mi teléfono. ‘Oye, Félix, ven, quiero hablar contigo. No vas a ir por esto, por esto, por esto, por esto’. Ah, bueno, tú lo has dicho. Pero también quiero hablar contigo. No me hagan esto, no hagan eso. Yo soy un ser humano que siente... y lo que están haciendo conmigo es una campaña de linchamiento político electoral, sin necesidad alguna. Porque yo no les he dicho que voy o que quiero. En ningún momento yo me he acercado al partido a decirles, oiga, quiero, anótenme. En ningún momento. Ya lo sé, ya me hubieran dicho que ‘no vas porque tu hija es gobernadora y tú no puedes ser’”, señaló.

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