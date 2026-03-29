La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que, tras un reporte ciudadano, atendió el caso de un ejemplar de tapir centroamericano (Tapirus bairdii) con miasis por gusano barrenador de ganado, en el estado de Campeche.

La autoridad ambiental detalló vía comunicado que el ejemplar presentaba varias heridas en la piel en distintas partes del cuerpo, algunas de ellas abiertas.

“La infestación por gusano barrenador del ganado en tapires suele estar asociada a heridas provocadas por depredadores como el jaguar, peleas entre individuos, parásitos, o por el contacto con superficies punzantes”, indicó.

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El ejemplar de Tapirus bairdii fue valorado por personal de Conanp y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en la comunidad de X-Canhá, en el municipio Hopelchén, fuera del área de la Reserva de la Biosfera Calakmul.

Según Conanp, se han documentado casos de miasis en el tapir centroamericano y el tapir de montaña (Tapirus pinchaque) en distintos países de Centroamérica y Sudamérica.

Ejemplificó que en Costa Rica, de 2024 a 2025, se reportaron cinco casos, de los cuales se confirmaron cuatro mediante el diagnóstico por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

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En ese sentido, garantizó que distintas dependencias federales como la Dirección General de Vida Silvestre, la Secretaría del Bienestar y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya se encuentran trabajando de manera coordinada en la atención de los casos de miasis en animales silvestres.

Como parte de la estrategia, resaltó que se refuerzan las acciones para la detección temprana de casos, tanto en Áreas Naturales Protegidas (ANPs) como en Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural (PIMVS).

Además, destacó que hay coordinación interinstitucional para la respuesta rápida ante brotes e implementación de medidas de control biológico y sanitario.

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Por ende, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier caso sospechoso y a mantener vigilancia constante en animales bajo cuidado humano, con el fin de evitar la expansión de esta plaga.

“Cabe señalar que el gusano barrenador es tratable; asimismo, se solicita evitar manipular a la fauna silvestre y dar aviso a las instancias competentes”, añadió.

Conanp puso a disposición de la gente los correos electrónicos sive.dgsa@senasica.gob.mx, gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx, gusano.barrenador@semarnat.gob.mx para realizar cualquier reporte de casos sospechosos que puedan afectar a los animales.

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