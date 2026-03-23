Para estudiar el fenómeno migratorio y los desplazamientos de la mariposa monarca, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que puso en marcha un sistema de monitoreo que consiste en colocar sensores de alta tecnología en algunas especies.

En un comunicado, detalló que para este primer estudio se instalaron 175 sensores distribuidos de manera estratégica en comunidades y ejidos del Estado de México y Michoacán.

La autoridad ambiental detalló que el sistema de marcaje BluSeries es “un transmisor de radio ultraligero con codificación digital, diseñado para marcar algunas de las especies migratorias más pequeñas del mundo”.

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Explicó que tiene un peso de 0.06 gramos y cuenta con un sensor con panel solar que mide aproximadamente 4 centímetros, incluyendo la antena.

Según Conanp, este sensor permitirá al equipo de especialistas conocer de manera precisa el desplazamiento en las colonias de hibernación y durante su migración de primavera.

Los sensores se colocaron a través de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en coordinación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), con la capacitación de Cellular Tracking Technologies (CTT) y el Cape May Point Arts and Science Center (CMPASC).

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La Mariposa Monarca recorre cada año aproximadamente 5000 km desde Canadá (23/03/2026). Foto: Crisanta Espinosa / cuartoscuro

El procedimiento de colocar sensores a las mariposas monarcas

De acuerdo con Conanp, personal capacitado empleó una metodología que prioriza la integridad de la mariposa, que consistió en recolectar con redes especializadas ejemplares de hembras y machos con alas en buenas condiciones y tamaño.

Cada mariposa fue pesada en una balanza digital y medida: este dato se obtiene de la longitud de la base del tórax hasta la punta del ala, y se documentó su estado físico general en una base de datos.

Por último, el dispositivo se colocó delicadamente, protegiendo las alas con un papel especial para cuidar sus escamas. En este paso, el ejemplar se sujeta a un dispositivo diseñado para evitar cualquier movimiento que pueda lastimarlo, permitiendo fijar el dispositivo con un pegamento especial.

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“A cada sensor se le asignó un código único vinculado al santuario de origen, por ejemplo, del ROS001 al ROS040 para El Rosario, lo que permite un seguimiento individual en la base de datos. Finalmente, todas las mariposas fueron liberadas sin ningún tipo de daño”, explicó.

De acuerdo con los datos de seguimiento, nueve mariposas monarca han cruzado la frontera de Estados Unidos, cinco se encuentran en lo profundo de Estados Unidos y, por primera vez, mariposas marcadas en otoño se dirigen ahora hacia el norte en la etapa de regreso.

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