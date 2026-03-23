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La elemento canino “Gaia” causó baja del Servicio Activo de la Secretaría de Armada de México y se realizó la ceremonia de retiro en las instalaciones de la Cuarta Región Naval en Mazatlán, .

La ceremonia fue presidida por el comandante de la , quien estuvo acompañado por autoridades navales.

La perrita “Gaia” de la raza pastor belga malinois, fue seleccionada y entrenada en el Grupo de Operaciones de Control de Binomios Caninos, con sede en la Ciudad de México.

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Realizan ceremonia de retiro a "Gaia", elemento canino de la Marina que trabajó detectando narcóticos (23/03/2026). Foto: Especial
Realizan ceremonia de retiro a "Gaia", elemento canino de la Marina que trabajó detectando narcóticos (23/03/2026). Foto: Especial

Posteriormente, desempeñó funciones zootécnicas como detector de narcóticos.

La Cuarta Región Naval, reconoció la labor de la perrita que fue parte fundamental en apoyo a la seguridad y salvaguarda de la vida humana.

La dependencia señaló que reconoce la fuerza de trabajo que hay en un binomio canino para continuar contribuyendo a la seguridad y bienestar de los mexicanos.

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