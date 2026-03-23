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La elemento canino “Gaia” causó baja del Servicio Activo de la Secretaría de Marina Armada de México y se realizó la ceremonia de retiro en las instalaciones de la Cuarta Región Naval en Mazatlán, Sinaloa.
La ceremonia fue presidida por el comandante de la Cuarta Región Naval, quien estuvo acompañado por autoridades navales.
La perrita “Gaia” de la raza pastor belga malinois, fue seleccionada y entrenada en el Grupo de Operaciones de Control de Binomios Caninos, con sede en la Ciudad de México.
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Posteriormente, desempeñó funciones zootécnicas como detector de narcóticos.
La Cuarta Región Naval, reconoció la labor de la perrita que fue parte fundamental en apoyo a la seguridad y salvaguarda de la vida humana.
La dependencia señaló que reconoce la fuerza de trabajo que hay en un binomio canino para continuar contribuyendo a la seguridad y bienestar de los mexicanos.
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