Culiacán, Sin.- En diversos actos de violencia en diferentes municipios del estado, fueron asesinadas cuatro personas del sexo masculino y cuatro más, entre ellos, padre e hijo, ingresaron a hospitales por lesiones de armas de fuego; solo en uno de los ataques personal militar logró detener a uno de los agresores.

La capital del estado registró el mayor número de eventos de violencia; en uno de ellos, sobre el boulevard Las Torres, en el fraccionamiento Barrancos, dos personas en motocicleta persiguieron a balazos a otro motociclista, al cual lograron herir.

Al percatarse de que no habían logrado asesinarlo, estos regresaron para rematarlo; sin embargo, al percatarse de la llegada de un convoy militar, uno de ellos bajó de la motocicleta e intentó huir a pie, pero fue alcanzado por soldados y detenido e identificado como Miguel Guillermo “N” de 22 años.

Violencia en Sinaloa deja 4 muertos. Foto: especial

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En la colonia Agustina Ramírez, de la capital del estado, sobre una calle convertida en una especie de bazar, con venta de objetos antiguos, una persona de nombre Miguel Ángel “N” de 55 años de edad, fue atacada a balazos. Este fue trasladado con urgencia a un hospital, donde falleció poco después.

Una cuarta persona del sexo masculino que resultó muerta a balazos fue un hombre joven aún no identificado, el cual fue agredido por desconocidos en una de las calles de la colonia Lomas del Magisterio, en Culiacán.

Violencia en Sinaloa deja 4 muertos. Foto: especial

Ataque a balazos hiere a padre e hijo en Culiacán

Padre e hijo resultaron heridos en un ataque a balazos fuera de su domicilio, en la colonia Díaz Ordaz, en la capital del Estado, sin que sus agresores lograran ser detenidos.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas de que sobre la calle Constituyentes de la colonia Díaz Ordaz, muy cerca del lugar donde descansan un grupo de militares, se escucharon detonaciones de armas de fuego, por lo que acudieron a verificar, al igual que personal militar.

Fuera de una casa encontraron a los heridos de bala, Jesús Anselmo “N, de 50 años de edad, y su hijo Jessie Ignacio “N”, de 25 años, los cuales fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a un hospital para su atención.

Abandonan cuerpo al exterior de casa funeraria

En el exterior de una casa funeraria de la sindicatura de Pericos, Mocorito, fue abandonado el cuerpo de una persona del sexo masculino, con impactos de bala, el cual fue identificado como Jorge “N”, de 21 años de edad, vecino del municipio de Navolato.

Los empleados de la casa funeraria reportaron que personas desconocidas abandonaron a la víctima, la cual vestía un uniforme tipo militar, sin ninguna identificación, por lo que, al acudir los peritos de la Fiscalía General del Estado, cotejaron sus huellas y lograron conocer su nombre.

En una de las calles de la colonia 5 de Febrero, en el municipio cañero de Navolato, fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual fue oculto entre la maleza por sus presuntos agresores.

Sus familiares, que viven cerca del lugar donde lo encontraron con huellas de golpes en la cara y cuerpo, lo identificaron como Jesús Manuel “N”, de 21 años de edad, por lo que las autoridades judiciales iniciaron las primeras indagaciones sobre su muerte.

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