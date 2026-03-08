Autoridades que integran la Mesa Estatal de Seguridad aseguraron más de media tonelada de metanfetamina en el retén militar Cucapah de San Luis Río Colorado y detuvieron a tres presuntos responsables de su transporte.

El operativo se llevó a cabo como parte de las acciones del operativo Frontera Segura.

El aseguramiento de la droga sintética se llevó a cabo en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico Cucapah, donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaban revisiones preventivas a vehículos que transitaban por la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, durante las inspecciones los agentes detectaron irregularidades en dos unidades que ingresaron al carril de revisión, por lo que procedieron a realizar una revisión más detallada.

En uno de los vehículos localizaron compartimentos con modificaciones, donde fueron encontrados aproximadamente 517 kilogramos de droga conocida como cristal, distribuidos en mil 152 bolsas transparentes.

Como resultado del operativo, tres hombres originarios de San Luis Río Colorado fueron detenidos en el lugar.

Además, las autoridades aseguraron dos vehículos, una camioneta GMC color blanco y una Ford F-150 color gris, ambos sin reporte de robo.

Los detenidos, junto con la droga y las unidades decomisadas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en San Luis Río Colorado, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

