Las autoridades federales y estatales mantienen un operativo de búsqueda del joven Kevin Gabriel “N”, quien se evadió del Centro de Internamiento para Adolescentes, donde permanecía recluido desde hace dos años por un delito federal de portación de armas de fuego.

Esta es la segunda fuga que se registra de este centro en un lapso de un mes, ya que en febrero pasado, tres adolescentes lograron saltar la barda y huir del lugar, sin embargo, poco después estos fueron localizados semiocultos en el estacionamiento de un supermercado

Sobre el caso de este nuevo joven que cuenta con 19 años de edad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de las redes sociales reveló que este logró huir de este centro, sin dar mayores detalles de cómo logró salir.

La dependencia estatal informó que fue reportada la fuga del interno por lo que se montó un operativo de búsqueda y se reforzó la vigilancia interna y externa del Centro de Internamiento para Adolescentes.

Según los datos dados a conocer es que el joven, quien ingresó a dicho centro por un delito federal en enero del 2024, cuando contaba con 17 años de edad, es de complexión delgada, viste una playera blanca y un pantalón de mezclilla, por lo que se pide a los ciudadanos que en caso de conocer su paradero, reportarlo a las líneas de emergencia.

