“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Crecen acoso y agresión en el sector público

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

En medio de una ola feminicida, miles de mujeres marchan este 8M en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado en recorridos de vigilancia en la colonia Jardines de San Bartolomé, en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, localizaron abandonados tres vehículos, en cuyo interior se encontraron fusiles automáticos, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos.

Las autoridades judiciales informaron que las tres unidades se encontraban estacionadas juntas, en aparente abandono, por lo que al realizar una inspección visual desde el exterior, los agentes de la policía lograron identificar que había armas y cargadores.

En este operativo se procedió al aseguramiento de una carabina M4, una AM-15, un fusil AK-47, 21 cargadores abastecidos, 420 cartuchos útiles calibre 5.56X 45 mm, 210, calibre 7.62X 39 milímetros, tres chalecos tácticos, con placas balísticas y otros artículos que constituyen la configuración de delitos.

Sobre los vehículos encontrados, uno de ellos un Nissan Versa, sin número de serie visible y sin datos en el sistema, un Toyota de la línea Corolla, con reporte de robo y un vehículo marca Mazda, de la línea Tres, con reporte de robo reciente, por lo que las tres unidades, armas, cargadores y cartuchos fueron puestos a disposición de la federación.

La Secretaria de Seguridad Pública exhortó a la población a contribuir en inhibir los delitos reportando la presencia de personas armadas o cualquier irregularidad, por medio de las líneas de emergencia, ya que los reportes son anónimos.

