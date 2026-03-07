Más Información

El Ejército mexicano implementó el Plan DN-III de ayuda en el municipio de , en el sur de , donde un pozo petrolero se incendió y se encuentra fuera de control.

Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen acciones en el ejido Constitución, donde se ubica el , lo que obligó a la evacuación preventiva de cerca de mil personas de cinco ejidos de la zona.

El Gobierno del Estado informó que como parte de las acciones implementadas se mantienen dos en las localidades de Río Playas y Benito Juárez del municipio de Las Choapas.

Los refugiados, expuso en un comunicado de prensa, son atendidos por el Plan DN III del Ejército mexicano y los gobiernos estatal y municipal; en tanto, especialistas atienden el fuerte incendio.

Autoridades aplican Plan DN-III luego del incendio en pozo petrolero en Veracruz. Fotos: Especiales.
La conflagración inició el jueves pasado en la tarde, lo que generó la evacuación del personal que se encontraba laborando en la zona y la movilización de cuerpos de rescate y auxilio.

El pozo se encontraba en proceso de perforación a una profundidad de 3 mil 336 metros, cuando se presentó un flujo de gas inesperado en su interior, por lo que se procedió a su cierre, aunque las llamas se esparcieron.

Durante la mañana del viernes, la empresa gubernamental reportó que había logrado controlar el siniestro, sin embargo, por la tarde se registró una fuerte explosión y el fuego se salió de control nuevamente.

Autoridades aplican Plan DN-III luego del incendio en pozo petrolero en Veracruz. Fotos: Especiales.
Los habitantes de las comunidades Las Cruces, Guadalupe y La Constitución y El Remolino, fueron alertados y algunos abandonaron sus hogares; otros fueron llevados a albergues habilitados por autoridades municipales.

El alcalde de Las Choapas, Jesús Uribe, informó que en total fueron evacuados mil personas que viven en cinco ejidos cercanos a donde ocurre el siniestro.

De acuerdo con algunos especialistas, el pozo -ubicado aproximadamente a 60 kilómetros de la cabecera municipal- tendrá que ser apagado y sellado completamente; es decir que se perdió para posibles extracciones.

