El Ejército mexicano implementó el Plan DN-III de ayuda en el municipio de Las Choapas, en el sur de Veracruz, donde un pozo petrolero se incendió y se encuentra fuera de control.

Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen acciones en el ejido Constitución, donde se ubica el pozo incendiado, lo que obligó a la evacuación preventiva de cerca de mil personas de cinco ejidos de la zona.

El Gobierno del Estado informó que como parte de las acciones implementadas se mantienen dos refugios temporales en las localidades de Río Playas y Benito Juárez del municipio de Las Choapas.

Lee también Vinculan a proceso a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad de Monterrey; está acusada de extorsión y falsedad de declaraciones

Los refugiados, expuso en un comunicado de prensa, son atendidos por el Plan DN III del Ejército mexicano y los gobiernos estatal y municipal; en tanto, especialistas atienden el fuerte incendio.

Autoridades aplican Plan DN-III luego del incendio en pozo petrolero en Veracruz. Fotos: Especiales.

La conflagración inició el jueves pasado en la tarde, lo que generó la evacuación del personal que se encontraba laborando en la zona y la movilización de cuerpos de rescate y auxilio.

El pozo se encontraba en proceso de perforación a una profundidad de 3 mil 336 metros, cuando se presentó un flujo de gas inesperado en su interior, por lo que se procedió a su cierre, aunque las llamas se esparcieron.

Lee también Tras viralizarse video en que alumnos consumen drogas dentro de escuela de Morelos, directivos desmienten expulsión; estudiantes se disculpan

Durante la mañana del viernes, la empresa gubernamental reportó que había logrado controlar el siniestro, sin embargo, por la tarde se registró una fuerte explosión y el fuego se salió de control nuevamente.

Autoridades aplican Plan DN-III luego del incendio en pozo petrolero en Veracruz. Fotos: Especiales.

Los habitantes de las comunidades Las Cruces, Guadalupe y La Constitución y El Remolino, fueron alertados y algunos abandonaron sus hogares; otros fueron llevados a albergues habilitados por autoridades municipales.

El alcalde de Las Choapas, Jesús Uribe, informó que en total fueron evacuados mil personas que viven en cinco ejidos cercanos a donde ocurre el siniestro.

Lee también 8M: Activista advierte fallas institucionales en prevención del feminicidio en Yucatán; mujeres suelen enfrentar violencia previa, señala

De acuerdo con algunos especialistas, el pozo -ubicado aproximadamente a 60 kilómetros de la cabecera municipal- tendrá que ser apagado y sellado completamente; es decir que se perdió para posibles extracciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr