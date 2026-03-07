Mérida, Yucatán. -La activista Nancy Walker Olvera alertó sobre fallas en la prevención del feminicidio y en la atención a mujeres que viven violencia en Yucatán.

Durante su participación en el Observatorio sobre Feminicidio, Walker señaló que este delito representa el último eslabón de una cadena de agresiones que muchas veces quedan sin atención.

Explicó que las mujeres que mueren por feminicidio suelen enfrentar violencia previa durante largos periodos sin recibir respuesta de instituciones ni apoyo de su entorno.

Walker afirmó que el feminicidio muestra fallas en la actuación institucional y social frente a la violencia contra las mujeres.

“El feminicidio es la "cereza del pastel" del fracaso institucional, gubernamental y de la sociedad en general. No hay pretexto”, expresó.

Indicó que muchas víctimas ya habían vivido agresiones antes del crimen.

Según explicó, varias mujeres buscan ayuda en dependencias públicas, pero no siempre obtienen atención ni seguimiento a sus denuncias.

“Cuando llegan, si es que logran llegar a alguna instancia gubernamental, de repente no encuentran el eco que están necesitando”, dijo.

La activista también abordó el nivel de judicialización en casos de violencia sexual.

Walker informó que el año pasado solo el 3.3 por ciento de las mujeres que denunciaron violencia sexual iniciaron un proceso judicial.

El dato muestra un problema en el acceso a la justicia para víctimas de agresiones.

La activista planteó que la falta de seguimiento a denuncias limita la acción del sistema de justicia.

También señaló que el debate sobre el aumento de penas no resuelve el problema de fondo.

Walker explicó que la prevención debe ocupar un lugar central en la política pública para reducir la violencia contra las mujeres.

“Se ha comprobado que elevar las penas sirve de poquísimo; ese dinero debería canalizarse a la prevención”, afirmó.

Agregó que las instituciones deben fortalecer los mecanismos de detección temprana y acompañamiento para mujeres que viven violencia.

La activista pidió mayor atención a los casos que se denuncian y seguimiento a los casos de víctimas.

También llamó a impulsar acciones de prevención y programas que atiendan la violencia antes de que escale a delitos mayores.

Walker sostuvo que la atención oportuna puede evitar que la violencia avance y derive en feminicidio.

El Observatorio sobre Feminicidio reunió a activistas y especialistas para analizar la situación de la violencia contra las mujeres y revisar los retos en materia de prevención y justicia en Yucatán.

