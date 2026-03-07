Más Información

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Resultado: Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor

Resultado: Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

VIDEO: Pedrero es acusado por violencia política de género contra Tania Larios; no vamos a aceptar que nos callen, responde diputada

VIDEO: Pedrero es acusado por violencia política de género contra Tania Larios; no vamos a aceptar que nos callen, responde diputada

Mérida, Yucatán. -La activista Nancy Walker Olvera alertó sobre fallas en la prevención del y en la atención a mujeres que viven violencia en .

Durante su participación en el Observatorio sobre Feminicidio, Walker señaló que este representa el último eslabón de una cadena de agresiones que muchas veces quedan sin atención.

Explicó que las mujeres que mueren por feminicidio suelen enfrentar violencia previa durante largos periodos sin recibir respuesta de instituciones ni apoyo de su entorno.

Walker afirmó que el feminicidio muestra fallas en la actuación institucional y social frente a la violencia contra las mujeres.

“El feminicidio es la "cereza del pastel" del fracaso institucional, gubernamental y de la sociedad en general. No hay pretexto”, expresó.

Lee también

Indicó que muchas víctimas ya habían vivido agresiones antes del crimen.

Según explicó, varias mujeres buscan ayuda en dependencias públicas, pero no siempre obtienen atención ni seguimiento a sus denuncias.

“Cuando llegan, si es que logran llegar a alguna instancia gubernamental, de repente no encuentran el eco que están necesitando”, dijo.

La activista también abordó el nivel de judicialización en casos de violencia sexual.

Walker informó que el año pasado solo el 3.3 por ciento de las mujeres que denunciaron violencia sexual iniciaron un proceso judicial.

Lee también

El dato muestra un problema en el acceso a la justicia para víctimas de agresiones.

La activista planteó que la falta de seguimiento a denuncias limita la acción del sistema de justicia.

También señaló que el debate sobre el aumento de penas no resuelve el problema de fondo.

Walker explicó que la prevención debe ocupar un lugar central en la política pública para reducir la violencia contra las mujeres.

“Se ha comprobado que elevar las penas sirve de poquísimo; ese dinero debería canalizarse a la prevención”, afirmó.

Lee también

Agregó que las instituciones deben fortalecer los mecanismos de detección temprana y acompañamiento para mujeres que viven violencia.

La activista pidió mayor atención a los casos que se denuncian y seguimiento a los casos de víctimas.

También llamó a impulsar acciones de prevención y programas que atiendan la violencia antes de que escale a delitos mayores.

Walker sostuvo que la atención oportuna puede evitar que la violencia avance y derive en feminicidio.

El Observatorio sobre Feminicidio reunió a activistas y especialistas para analizar la situación de la violencia contra las mujeres y revisar los retos en materia de prevención y justicia en Yucatán.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]