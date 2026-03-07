Culiacán, Sin a 7 de marzo. - Con la participación de más de tres mil estudiantes, docentes y autoridades estatales, se integró la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, con la intención de fomentar los espacios de convivencia mediante las actividades artísticas, culturales y deportivas.

Bajo el lema “El fentanilo te mata”, cientos de jóvenes, maestros y padres de familia desfilaron por una de las principales avenidas de la capital del estado y culminaron en un acto protocolario en el Parque de las Riveras, con estas acciones, se busca alejar a la juventud de las drogas e informar a la sociedad sobre los daños irreversibles que causan.

Más de 3 mil estudiantes y docentes participan en Jornada por la Paz y contra adicciones en Sinaloa; fomentan espacios de convivencia. Foto: Especial.

En el evento, la secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado, Gloria Himelda Félix Niebla externó que es una prioridad alejar a la juventud de las drogas, por lo que, en las aulas, se trabaja en este tema.

Lee también Samuel García y Mariana Rodríguez supervisan primer monorriel de las líneas 4 y 6 del Metro; destacan movilidad del Estado

Las autoridades estatales dieron a conocer que esta jornada se replicó en las 32 entidades federativas con el objetivo de generar espacios de convivencia mediante actividades artísticas, culturales, deportivas, en las que partición alumnos, docentes y padres de familia.

Más de 3 mil estudiantes y docentes participan en Jornada por la Paz y contra adicciones en Sinaloa; fomentan espacios de convivencia. Foto: Especial.

En esta jornada, el secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo dio a conocer que en esta cruzada el gobierno del estado trabaja en forma trasversal, en donde el sector educativo es un pilar fundamental al ser el primer contacto con la niñez.

La instrucción que se tiene es fortalecer las campañas para detectar a menores en situación de riesgo y atenderlos en forma oportuna.

Lee también Desmantelan bodega donde almacenaban 46 vehículos de carga y autos robados en Hidalgo; detienen a cuatro

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr