El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (Ople-Veracruz), aprobó las candidaturas de cuatro partidos y una coalición que participarán en las elecciones extraordinarias del municipio de Tamiahua, cuya jornada comicial se efectuará el 29 de marzo.

Se trata de 68 hombres y mujeres postulados por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, así como de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz” integrada por Morena y PVEM.

La consejera presidenta del organismo electoral, Marisol Alicia Delgadillo Morales, invitó a todas y todos los actores políticos a respetar los principios de la función electoral.

Llamó a la imparcialidad y la equidad en la contienda, así como el respeto a los topes de campaña, además, garantizar una campaña de carácter informativa, no denostativa, pacífica y que contribuya a que la ciudadanía salga a votar.

“Las reglas de la contienda electoral están puestas, hay que cumplirlas. Y en este contexto me permito recordar a todas y a todos que participarán de esta campaña con total libertad, exponiendo sus plataformas electorales, pero siempre respetando a los contendientes. Prohibido expresiones que inciten al desorden o la violencia”, dijo.

Y es que precisamente la elección ordinaria en dicho municipio que se celebró el año pasado, fue anulada debido a que la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín rebasó los topes de gastos de campaña establecidos por la ley.

Incluso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que declaró la nulidad de la elección municipal de Tamiahua, consideró como “grave” el rebase de topes de gastos.

En ese sentido, Delgadillo Morales dijo que debe haber imparcialidad en el uso de los recursos públicos que estén bajo responsabilidad de servidores públicos y “no pueden influir en la competencia entre los partidos políticos y la coalición”.

Por su parte, el Consejero Electoral, Fernando García Ramos, recordó que fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien anuló la elección ordinaria de Tamiahua y no fue un tema imputable a la autoridad o un tema de la organización, sino por rebase de tope de gastos de campaña.

De las 60 personas postuladas, 40 son mujeres y 28 hombres; en tanto, para cumplir con acciones afirmativas, se autorizó el registro como candidatos de 12 personas jóvenes y cuatro afromexicanas.

