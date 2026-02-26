Las autoridades electorales de Veracruz aprobaron diversos acuerdos para llevar a cabo la elección extraordinaria del municipio de Tamiahua (norte del estado), cuya jornada comicial se efectuará el 29 de marzo.

El consejo general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz, dio el visto bueno a diversos planes y programas para la elección de Tamiahua, la cual fue anulada al detectarse un rebase de topes de gastos de campaña de la candidata ganadora del PVEM.

En principio se aprobó el prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizarán en la operación del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, así como el Manual de usuario de este mismo.

Se acordó e instruyó la ubicación, instalación, habilitación y el seguimiento y supervisión del Centro de Acopio y Transmisión de Datos y del Centro de Captura y Verificación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Asimismo, se aprobó la Convocatoria para Difusores Oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares que podrían ser instituciones académicas, públicas o privadas, y medios de comunicación en general.

Y se avaló el Plan de Seguridad y Continuidad para el PREP, cuyo objetivo general es establecer una estrategia para salvaguardar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

Así como las muestras aleatorias de casillas para realizar la verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral y el número de boletas adicionales a asignar por casilla electoral para las representaciones de los partidos políticos.

Fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien declaró la nulidad de la elección municipal de Tamiahua al considerar como “grave” el rebase de topes de gastos de campaña de la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín.

Ante ello, los diputados nombraron a los integrantes de dicho Concejo; y expidieron una convocatoria para elección extraordinaria del Ayuntamiento de Tamiahua.

La elección se llevará a cabo el 29 de marzo y el ayuntamiento ganador iniciará funciones el 1 de junio de 2026 y concluirá el 31 de diciembre de 2029.

